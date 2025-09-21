わずか5分でレッドカード チェルシーGKがファンに謝罪「今日は僕のせいで」
プレミアリーグ第5節、マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーの一戦は2-1とホームのマンUが勝利を収めた。
土砂降りの雨に見舞われるオールド・トラッフォードで、チェルシーは開始5分でピンチに陥る。ロングボールに抜け出したブライアン・エンベウモに対しGKロベルト・サンチェスがペナルティエリア外でチャレンジ。エンベウモと激しく交錯し倒してしまい、レッドカードが提示された。
試合を壊してしまったサンチェスは、試合後Instagramのストーリーで謝罪文をしたためた。
「皆さん、今日は僕のせいです。申し訳ありません。チームは後半に多大な努力を払いましたが、結果を出すことができませんでした」
試合後、『sky sports』のインタビューに応じたチャロバーは、チームとして十分でなかったのだと反省している。
「最初の15分間は今季最悪のプレイだった。10人になるのはいつも難しい。ユナイテッドは気合いが入っていて、プレッシャーをかけてきた。プレミアリーグで長くプレイしてきたので、この経験から学んで前に進むしかない」
「たとえ10人ずつになっても、0-2で負けている状況では難しい。良いスタートが切れなかったことを反省し、チームとしてレベルを上げていく必要がある」
チェルシーは今季初黒星。暫定6位につけているが、2勝2分1敗の勝ち点8は首位を追うには十分とはいえない。