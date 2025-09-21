角田裕毅はなぜ表彰台も見える好位置に？ 残留にも望みを繋いだ25歳の“変化”「マシンに加えた変更が間違いなく役立ってる」
カオスな展開となったバクーの市街地を激走した角田(C)Getty Images
F1の公式予選史上で最多となる6回の赤旗中断
「このマシンで、どうやってロングランに臨めばいいのか。それがようやくわかってきたんだ」
そう自信を口にしていた25歳がバクーの市街地で好走した。
現地時間9月20日に行われたF1今季第17戦となるアゼルバイジャンGPの予選で、レッドブルの角田裕毅は、移籍後最高位となる予選6番手を獲得した。
雨も降り出す悪天候によってクラッシュなどのアクシデントが各所で噴出。計6度も赤旗が出る大荒れの展開となったレースで、前日のフリー走行でロングランでの走りに時間を割いた角田は、安定したパフォーマンスを披露。2戦連続での予選3回目（Q3）へ進出を果たし、6番手でフィニッシュ。決勝での表彰台も狙える3列目のグリッドを確保した。
「FP2のロングランから今までと違う感触があった。だから明日はもっと自信を持って走れると思う」
予選後にレッドブルの公式インスタグラムに投稿された動画内で、そう語った角田は、F1公式のフラッシュインタビューでも「ポジティブに受け止めている」と現チームに所属して以来、最高の順位で決勝を迎えられる結果に満足感を示した。
ポイント獲得を狙う上での肝となる予選での結果はかねてから首脳陣から「課題」として指摘されていた。チームアドバイザーを務めるヘルムート・マルコ博士からは「今からコンストラクターズランキングで2位を狙うのは現実的じゃない。なぜならツノダがあまりにもポイントを取れなさすぎるからだ」と断じられたこともあった。
一方で今回の結果はライバルたちの相次ぐアクシデントによって舞い込んだものという見方もできる。強風に加えて、雨という最悪と言っていいコンディションの中、4度の赤旗が提示されたQ3までにピエール・ガスリーとフランコ・コラピントのアルピーヌ勢をはじめとする4台がクラッシュによって離脱。
さらに勝負所のQ3でもシャルル・ルクレール（フェラーリ）、オスカー・ピアストリ（マクラーレン）という上位陣が相次いでクラッシュ。F1の公式予選史上で最多となる6回の赤旗中断が行われた。かくいう角田も「バクーでは常に変化が起こり、わずか数ミリの違いが勝敗を分けることもある。今日もかなりカオスだった」と振り返り、レース展開の難しさを語っている。
レッドブル陣営も絶賛
それでも、決して最高とは言い難いコンディションを味方につけたのは、「走りのスタイルを変えた」とも語っていた角田の技術によるところが大きいと言えよう。F1公式のフラッシュインタビューでは、「ロングランへの手応えが少し出てきた。今は希望が自信に変わっている」と自身の胸中を正直に語っている。
「マシンに加えた変更が間違いなく役立っている。FP2ではドライビングスタイルやマシンのセッティングを変更しただけだったけど、かなりポジティブな結果を得られていたんだ。もちろん、僕にとってまだまだ理想のレベルには達していない。だから、明日も（今日の）再現しながら、走りのクオリティも高めていかなきゃいけない。進歩をしながら順位も上げていく。それが僕らの目標だ」
無論、陣営は角田の成長に目を細める。ローラン・メキース代表は、F1公式のフラッシュインタビューで、「ユウキも良い仕事をしてくれた。彼にとって今のチームに来てから最高の予選だったし、今日のセッションは本当にうまくこなしてくれた」と称賛した。
決勝も混乱は必至の情勢だ。その中で「理想のクオリティやレベルには達していないけど、そこに近づきつつある」という角田には夢の表彰台到達の期待がかかる。仮にトップ3位内でのフィニッシュを果たせば、一部メディアで「今季限りでの退団が決定的」とも報じられた自らの去就動静が、「残留」に向けて動き出す可能性も出てくる。
果たして、角田は混乱のバクーで逆襲を見せるか。決勝の行方は今まで以上に興味深いものとなりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]