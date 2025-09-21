◆米大リーグ オリオールズ１―６ヤンキース（２０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

ヤンキースの２枚看板が、オ軍菅野を撃破した。アーロン・ジャッジ外野手が「３番・右翼」、ジャンカルロ・スタントン外野手が「５番・ＤＨ」で、敵地でのオリオールズ戦に先発。スタントンが初回に通算４５０号となる先制３ランを放てば、ジャッジが３回左翼への４９号ソロを放って、史上７人目の２年連続５０本塁打に「王手」。ヤ軍のパワーが炸裂した。

メジャーを代表するスラッガーが、オールドルーキーに洗礼を浴びせた。

まずは、スタントン。初回二死一、三塁で見送ればボールとなる外角低めのスイーパーを逆方向に運んだ。右翼スコアボードを越える先制３ラン。通算１７１９試合目で現役選手では最多となる通算４５０号となった。スタットキャスト時代（２０１５年以降）で、打球速度１１５キロ（１８５キロ）を越えた安打がメジャー最多の１６３本のスタントンにすれば、打球速度１０４・２の（１６８キロ）の当たりは、会心ではなかったはず。「いいボールだったし、壁もあったので、確信はなかったよ。（４５０は）クールな数字だ。大事なことはきょうの勝利に貢献できたこと」とスタントン。逆方向にそびえる２１フィート（６・４メートル）の壁を越えてしまうのだから、そのパワーは驚異的だ。

ブーン監督も「危険な男。危険なユニコーン。彼のアプローチはとてもユニークだ。殿堂入りへのキャリアを積んでいる。まだまだこの先が楽しみだ」と絶賛した。

試合後には、ボールを捕球した少年と面会。バットとサインボールと交換に記念ボールをゲットし、「エバレット君という名前だった。ヤンキースファンで、僕の名前のジャージを着てくれていたんだ。完璧だったね」と表情を崩した。

スタントンが口火を切れば、ジャッジも勢いに加担する。３回の第２打席に、この日の菅野の勝負球、スイーパーを餌食にした。やや内寄りの軌道にバットがジャスト・ミート。打球速度１１２・２（１８１キロ）の痛烈な当たりが、左翼スタンドに。今季４９号。９月１６日にドジャーズ・大谷翔平投手が達成した２年連続５０本塁打に王手を掛けた。年間５０本塁打を過去４度達成したのは、サミー・ソーサ、マーク・マクガイヤー、ベーブ・ルースの３人だけ。その領域にも「あと１本」と迫った。今季２試合と対戦した菅野との対戦成績は７打数６安打、２本塁打２打点となった。ヤ軍の公式戦最終カードは、本拠でのオリオールズ戦。再び菅野と対戦する可能性もある。