◇MLB パドレス7-3ホワイトソックス(日本時間21日、レート・フィールド)

パドレスのダルビッシュ有投手が敵地でのホワイトソックス戦に先発出場。5回途中2失点の内容でチームは勝利しました。

ダルビッシュ投手は初回、2アウトからヒットでランナーを許すと、4番・バルガス選手にセンターへのタイムリーツーベースを浴び、1点を先制されます。

2回に1点をもらったダルビッシュ投手はその裏は三者凡退としますが1-1で迎えた3回、1アウトランナー1塁で2番・ティール選手に長打を打たれ勝ち越しを許しました。

4回はランナーを許すもダブルプレーなどで無失点。5回は先頭打者のヒットから送りバントと三振を奪ったところで降板し、2番手・モレホン投手が抑え無失点としました。

パドレスは直後の6回、マチャド選手のでセンターへのタイムリーで2-2の同点に追いつくと、2アウト満塁からオハーン選手のレフトへのタイムリーツーベースが飛び出し、この回一気に4点をあげました。

8回と9回にも1点ずつ加えたパドレスが7-3で勝利し連敗は2でストップ。この時点で地区首位のドジャースとの差を3.5ゲームとしました。

ダルビッシュ投手は4回2/3を78球投げ、被安打6、4奪三振2失点の内容で勝ち負けつかず。ここまで4勝5敗、防御率は5.51となりました。