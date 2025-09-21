走り切る体幹も鍛える

秋の運動会シーズンだ。

徒競走やリレーで活躍したいと思う子どもも多いだろう。かけっこのコーチに、速く走るポイントと家庭での練習方法を教わった。（野口季瑛）

記録一気に伸びる

東京都内の公園で８月下旬、子ども向けのスポーツ教室「スポーツマジック」によるかけっこのレッスンが行われていた。参加した小学２年の男児（８）は、昨年の運動会で１位になれなかったために参加した。フォームを改善したため、タイムが縮んで５０メートル９秒台が出るようになり、「もっと速くなりたい」と練習に励む。コーチの海野琢斗さんは「正しい走り方やスタート時のフォームを学ぶことで、記録が一気に伸びる子どもは多い」と話す。

大切なのは脚の上げ方だ。つま先で地面を強くはじき、地面と平行になる高さまで太ももを上げる。「『空中にいくつも浮かんでいるお化けを膝蹴りして倒していく』というイメージを持ちながら走ると、自然と脚が上がります」

腕は大きく振る。自分では「振っている」と思っていても、意外と振り幅が小さいことがある。海野さんが勧めるのは、どのくらい腕を振っているのかわかるように、ラップの芯などを両手に持って走ることだ。ラップの芯の先が目と同じ高さに来るまで、腕は大きく振ろう。

今の小学生は、幼児期にコロナ禍で外遊びが制限されていたため、走る経験が少ない子どももいるという。「まずは公園遊びや鬼ごっこなど、楽しみながら体を動かす経験が大切です」

スタート姿勢

自宅や小さな公園で手軽にできる練習もある。運動教室を展開する「コーディスポーツ」（東京）の寺尾大地さんは三つの練習を勧めている。

一つ目はスタート時のフォームの練習だ。「よーい」で構える時、まず両手を両膝につく。そのまま利き足を一歩後ろに引いて、その足と同じ側の手を前に、反対の手を後ろに持っていくと、自然と前傾したフォームができる。自宅などで繰り返し練習しておくと、本番ですぐにできるようになる。気をつけの姿勢のまま前に倒れてみた時、とっさに出る方が利き足だ。

二つ目は、歩幅を大きくして脚の回転数を上げる練習だ。細かい歩幅でのスキップ、膝を真上に上げるスキップ、脚を前に大きく出すスキップの３種類で練習する。１５メートルほどの間を、それぞれのスキップで２〜３往復するとよい。

最後は、ゴールまで走り切るための体幹を鍛える練習だ。片足で立つバランスと、座ったまま両足をＶ字に持ち上げるバランスを、それぞれ１０秒維持できるようにする。

かけっこが苦手な子どもには、他人との順位ではなく、自分の５０メートル走のタイムを上げることを意識させよう。練習の前にタイムを計っておき、それを超えることを目標にする。寺尾さんは「運動会で１位にならなくても、自己ベストが出せたら１００点満点。たくさん褒めてあげて、楽しい運動会にしてください」と話している。