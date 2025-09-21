地元テレビ局「ＡＢＣ１０」の建物に撃ち込まれた銃弾の痕/KCRA

（ＣＮＮ）米カリフォルニア州サクラメントの地元テレビ局で、ＡＢＣテレビ系列局のＫＸＴＶ（ＡＢＣ１０）の建物に銃弾が撃ち込まれる事件があり、警察は容疑者の男を逮捕した。

サクラメント警察によると、事件は１９日午後１時３０分ごろに発生。警察は走行中の車から発砲されたとみている。建物内には社員がいたが、全員が無事だった。ＫＸＴＶはＣＮＮの提携局でもある。

警察は発砲の数時間後、アニバル・エルナンデス・サンタナ容疑者（６４）を逮捕した。殺傷能力のある武器による暴行や使用中の建物への発砲などの容疑がかけられている。

警察によれば、車両を照合して自宅にたどり着き、容疑者を逮捕した。同容疑者は拘置所に勾留されており、保釈金は２０万ドル（約３０００万円）に設定された。２３日に出廷の予定。

米連邦捜査局（ＦＢＩ）も捜査を支援している。

事件の前日には同局の前で、コメディアンのジミー・キンメル氏が保守活動家チャーリー・カーク氏の暗殺をめぐる発言を理由にＡＢＣが番組を「無期限」休止にしたことへの抗議デモが行われていた。

発砲当時は抗議活動はなかったとＣＮＮ提携局ＫＣＲＡが伝えている。

米メディア大手テグナの報道担当者は「社員は全員無事であり、現在法執行機関と全面的に協力し、追加の安全対策を講じている」と述べた。

カリフォルニア州のニューサム知事は事件について報告を受け、「記者へのいかなる暴力行為も民主主義そのものへの攻撃であり、最も強い言葉で非難されなければならない」とＳＮＳ「Ｘ」に投稿した。