フォード・ギャラクシー・サンライナー（1962年）

（翻訳者注：この記事は『後編』です。掲載済みの前編とあわせてお楽しみください。）

完璧な状態の1962年製フォード・ギャラクシー・サンライナーなら、それなりの金額で取引されるが、このみすぼらしい個体には2000ドル（約30万円）の値札が貼られていた。0-97km/h加速は14秒弱、最高速度は約160km/hに達し、5万5829台が生産された。



プリムス・ダスター（1975年）

このプリムス・ダスターの窓には「75」と「sold」という字が書かれている。おそらく1975年製で、なんとか買い手を見つけたのだろう。1970年から1976年にかけて生産されたダスターは、プリムス・ヴァリアントのセミファストバック版だった。国内での主な競合車はシボレー・ノヴァ、フォード・マーベリック、AMCホーネットなど。



レオ・スピードワゴン（1940年代）

オールズモビルの創業者ランサム・イーライ・オールズ氏は、トラックブランドを設立した際、自身の名前の頭文字をとってレオ（Reo）と名付けた。レオはミシガン州ランシングに拠点を置き、1905年から1975年まで乗用車とトラックを生産した。

こちらの1940年代後半のスピードワゴンは、背中にワージントン社製のコンプレッサーを搭載していた。当時すでに100年の歴史を持つワージントン・コンプレッサー・サービス社は、パリのエッフェル塔建設時に使用された油圧エレベーターを駆動する蒸気ポンプエンジンを供給したことでも知られる。



ちなみに、イリノイ州出身の有名なロックバンドは、このトラックから名前を取った。

ナッシュ・ランブラー・エアフライト（1952年）

ナッシュ・ランブラー・エアフライトのステーションワゴンが初登場した当時、まるで別の惑星から来たような見た目だった。……ということは、ロズウェルはこのクルマにとって完璧な場所と言えそうだ。ランブラー・エアフライトの2ドア・ワゴンは1951年に発売され、この個体は2年目に出荷されたものだ。



パッカード・キャバリエ（1953年）

パッカード・キャバリエは300モデルの後継車だった。この4ドア・セダンは当時3234ドルで販売されていたが、生産期間はわずか2年間（1952〜1953年）にとどまった。わたし達がヤードを訪れた際、プロジェクトカーとして販売されていたこの個体は1953年製で、わずか1万779台のみ生産されたうちの1台である。



スチュードベーカー・コマンダー・クーペ（1953年）

納屋で見つかる「バーンファインド」のクラシックカーは愛好家の間で大流行しているが、この1953年製スチュードベーカー・コマンダー・クーペがそれに該当するかは疑問である。というのも、納屋の中にあったというより、崩れた納屋に覆いかぶされた状態だったからだ。もともと状態は良くなかったが、少なくともフロントガラスは残っていた。



AMCランブラー・アメリカン

この2台のAMCランブラー・アメリカンは、まずまずのコンディションだった。特に白い方は非常に良好で、驚くべきことにオリジナルのホイールトリムも残っていた。しかし残念ながら、これらのモデルには熱心なファンがほとんどいないため、費用対効果の高いレストアは期待できないのだろう。

この点を考慮すると、どちらかも現存しているとはとても思えない。右側の1936年製プリムスを見てほしい。数十年前にこの個体がジャンクヤードに持ち込まれたのは、おそらくフロント部分の事故損傷が原因だろう。



AMCグレムリン

AMCペーサーと同様、グレムリンも近年カルト的な人気を集め、それなりの価格で取引されるようになってきた。とはいえ、この個体の価値は金属スクラップをわずかに上回る程度で、現存している可能性は低い。グレムリンは数々の映画作品やテレビ番組に登場してきたが、おそらく最も重要な役は1984年の映画『グレムリン』の冒頭シーンだろう。



チェッカー・マラソン（1970年代）

ミシガン州カラマズーのチェッカー・モーターズ社が生産した、米国の象徴的なタクシーだ。デザインは数十年にわたりほとんど変わらなかったため、この個体の出荷時期を特定するのは難しいが、1970年代後半と推測される。マラソンは1961年から1982年まで生産され、その後同社の自動車生産も終了した。ニューヨーク市の最後のチェッカータクシーは1999年に引退し、走行距離は120万kmに達していた。



チェッカー・スパーバ

当初、これもチェッカー・マラソンだと思っていたが、詳しく見てみると、実際にはかなり希少なチェッカー・スパーバであることが判明した。マラソンの前身となるモデルで、1959年の発売初年度にわずか1050台が生産された。生産は1963年まで続いた。



インペリアル（1960年）

1960年のインペリアルの生産台数は1万8000台未満だったため、この車両はヤードの中でも特に珍しい存在だ。工場出荷前に32もの品質検査ステーションを通過し、「米国で最も丁寧に生産されたクルマ」と謳われた。検査の1つは、1時間あたり252インチ（約6400mm）の降雨量に相当する水を車体に浴びせるというものだ。今日のこの状態では、到底合格できないだろう……。



ウィリス・オーバーランド・ジープスター

ウィリス・オーバーランド社のジープスターは、3年間（1948年〜1950年）でわずか1万9132台しか生産されず、現在では極めて稀少だ。これまでわたし達取材班が米国各地のジャンクヤードで確認できたのは6台のみだが、そのうち4台が、このA-1オートサルベージにあった。ジープスターは、乗用車市場への進出を試みたモデルだった。



クリッパー・カスタム（1956年）

ジャンクヤードでこのクルマを見つけるには、相当長い時間を要するだろう。こちらはクリッパーで、1956年のみ、パッカードではなく独立したブランドとして販売された。安価なエントリーモデルで、パッカードの高級なブランドイメージを損なうのを防ぐための方策だった。

しかし同年末、パッカードのデトロイト工場の閉鎖に伴い生産は打ち切られた。1958年にはメーカー自体が消滅し、59年に及ぶ自動車生産の歴史に幕を閉じた。この4ドアのカスタムモデルは、わずか8708台しか生産されなかった希少車だ。



シボレー・トラック（1940年代）

米国では自動車解体業者が驚異的なペースで廃業しているため、A-1オートサルベージが営業を終了したこともわたし達にとってさほど驚きではなかった。今回は事業オーナーが土地を別の用途に転用したが、廃業の一般的な理由には、金属スクラップの高騰、都市の拡大（ジャンクヤードの隣に住むことを好まない住民の増加）、そして環境保護圧力の増大などが挙げられる。

環境問題の件について言えば、わたし達はジャンクヤードを訪れるたび、廃車の周囲で動植物が豊かに生息しているのを目にしてきた。この木を見てほしい。シボレーのトラックの腐ったフロアを貫通し、ハンドルに巻きつき、フロントガラスを押し開いたのだ。このトラックは1941年から1946年まで生産されていた。



リンカーン・コンチネンタル（1964年）

4代目リンカーン・コンチネンタルには「半ドア」警告灯が装備されていた。これは後部座席の乗員が、逆方向に開くドア（観音開き）から車外に放り出されるのを防ぐための安全対策だ。この凸型の電気シェーバー風フロントグリルを備えたコンチネンタルは1964年製で、同年には3万6000台が販売された。



カイザー・スペシャル（1951年）

カイザー・フレイザー社は1945年、ヘンリー・J・カイザー・カンパニーとグラハム・ペイジ・モーターズの合弁会社として設立された。当初こそ販売は好調だったが、ビッグスリーに対抗するだけの資金力に欠けていた。フレイザーブランドは1951年に生産終了したが、カイザーブランドはさらに4年間生産が続けられた。

生産期間が比較的短かったことを考えると、ジャンクヤードで見かけるのは非常に珍しいことだ。実際、A-1オートサルベージには3台も保管されていた。この1台は1951年製のスペシャルと思われる。1951年はカイザーにとって史上最も成功した年だった。



キャデラック・クーペ・ドゥビル（1961年）

キャデラックは1950年代後半、驚くほど派手なテールフィンをデザインした。その頂点がロケットをモチーフにした1959年のモデルである。1960年以降、フィンは縮小され、やや控えめになり、あえて言うなら上品ささえ感じさせるようになった。

この1961年製クーペ・ドゥビルは、A-1オートサルベージに置かれるにはあまりにも美しすぎる。洗練されたデザインのテールフィンが車体デザインに見事に溶け込み、ドア後部から自然に伸びている。後付けのような印象は一切ない。



フォード・サンダーバード（1960年）

この1960年製フォード・サンダーバードのフロントガラスには「バッテリーなし」と書かれているが、バッテリーがないことなど心配するような事柄ではないだろう。もっと重要なのは、A-1オートサルベージの閉店セールオークションで入札を集めたのか、それともスクラップにされ、溶かされて新しい家電製品に生まれ変わったのか、ということだ。1960年は9万3000台を売り上げ、サンダーバードにとって記録的な年となった。



スチュードベーカー・トランスター（1956年）

この1956年製スチュードベーカー・トランスターのハーフトン（半トン）ピックアップトラックは、破砕されるにはあまりにも魅力的なため、おそらく買い手がついたに違いない。トランスターという名称は1956年から1958年まで、そして1960年から1963年まで使用された。スチュードベーカーは1852年に創業したため、この個体が生産ラインを離れた時点ですでに104年の歴史を持っていた。同社は1966年まで自動車生産を続けた。



シボレー・セダン・デリバリー（1951年）

この1951年製シボレー・セダン・デリバリーが魅力的な1台であることに疑いの余地はない。しかし、6500ドル（約100万円）または最高落札額という希望価格は少々強気であると感じざるを得ない。2ドア・ステーションワゴンをベースにした小型商用車で、1951年に2万817台が売れるなど、それなりの売れ行きを見せた。しかし、乗用車タイプとは違い、酷使されることが多かったため、現存率はかなり低い。



英国の自動車ジャーナリスト、ウィル・シャイアーズ（Will Shiers）は過去35年にわたり、廃車となった米国の自動車を撮影し続けている。50州すべてを旅して、納屋、野原、砂漠、ゴーストタウン、ジャンクヤードなどを探検し、隠された宝物を探している。自動車雑誌への寄稿も多い。

著書『Roadside Relics-America’s Abandoned Automobiles』は、これまでの彼の作品を集めた写真集（解説付き）で、廃車マニアだけでなくアメ車好きにも興味深い1冊となっている。



原文を執筆したウィル・シャイアーズ（Will Shiers）記者