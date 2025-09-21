２５年世界選手権のスペシャルアンバダサーを務める俳優の織田裕二（５７）が２０日、世界陸上を今年で“卒業”すると電撃発表した。ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演し、「これで本当に卒業します」と宣言。世界陸上最終日を前にして突然の卒業宣言に、日本中から惜しむ声が上がった。

織田は同局系「世界陸上」のメインキャスターを２５年務めており、２２年のオレゴン大会で卒業。今回はスペシャルアンバサダーとして世界陸上に“復帰”していた。これまでの大会で数々の名言が話題になったように、今大会も連日熱い“織田語録”で沸かせたが、番組内で「これで本当に卒業します」と発言。「お叱りの言葉もたくさんあることを踏まえて、体力の限界！楽しいうちにやめたい！」と話し、「もう迷惑かけちゃう。老兵は去ります！」と爽やかに笑った。

この“卒業宣言”にＳＮＳ上では惜しむ声が続出。「織田裕二はマジで世界陸上に必要」「卒業しないでほしい」「世界陸上と書いて織田裕二と読むんだよー！」「ずっと続けてほしい！」「５７歳に衝撃」「ほんとに卒業しちゃうの？」「リスペクトもすごくて、とてもよいのに」「さみしすぎる！」「えー！まじかーー！」と日本列島が衝撃を受けていた。

惜しまれるだけの理由がある。誰よりも熱く、正直で飾らない言葉が今大会も人々の心を射止め続けた。男子１１０メートル障害で銅メダルまでわずか０秒０６で５位となり、涙する村竹ラシッド（ＪＡＬ）を見て「宝ですよ。本当にいい日本人がここにいましたね。いや〜大好きだぜ！」と愛情深い言葉を送った。

男子棒高跳びでアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が自身が持つ世界記録を更新し、６メートル３０の世界新記録を樹立して金メダルを獲得した時には「１日だけ変わってみたい。気持ちいいだろうな〜！」と大興奮。「赤の他人ですよ。何でこんなに心動かされるんだ」とストレートな言葉が話題を呼んだ。女子４００メートルでシドニー・マクラフリンレブロニ（米国）が世界歴代２位となる４７秒７８で金メダルを取った際には「１位の記録ってやんちゃな記録なんで。やんちゃな時代ですよ。もうこんなの消したいって、いつも思ってる記録に、手が届くよ！もういつ出すか。ぜひ出していただきたい」と独特の表現で熱いエールを送っていた。