粧美堂から新発売♡均一仕上げを叶える「クッションファンデブラシ」

ベースメイクの仕上がりを格上げする新アイテム、粧美堂の「クッションファンデブラシ」が2025年9月16日（火）に発売されました。適度な厚みのある筆がスパチュラのようにファンデーションを薄く均一に伸ばし、自然で今っぽい仕上がりを叶えます。クッションファンデだけでなく、リキッドファンデにも対応。持ち運びしやすいサイズ感とEVAケース付きで、外出先でも美しい肌をキープできます♡

均一で薄づきの仕上がりを実現



「クッションファンデブラシ」は、コシがありつつしなやかな毛質を採用。スパチュラのようにファンデーションをスッと均一に伸ばせるため、厚塗り感のないナチュラルな仕上がりに。

ハイカバーファンデもムラなく整い、肌にフィットします。

【EITHER＆】新色ティント登場♡「Dewy Syrup Tint」で叶える艶リップコレクション

持ち運びやすいサイズとケース付き



ブラシはクッションファンデのコンパクトに収まるサイズ感で、持ち運びに便利。さらにリキッドファンデ派にも嬉しいEVAケース付きで、ポーチの中でも清潔に持ち歩けます。

オンオフ問わず活躍する一本です。

気になる価格と販売情報



価格は880円（税込）。

粧美堂公式ECサイト粧美堂ONLINE STOREをはじめ、全国のバラエティストア、ディスカウントストア、ドラッグストアなどで順次発売されます。

発売日や取扱店舗は地域によって異なる場合があります。

粧美堂の新作ブラシで理想のベースメイクを♡



粧美堂の「クッションファンデブラシ」は、薄づきで均一な仕上がりを簡単に叶えてくれる心強いアイテムになっています。

880円（税込）と手に取りやすい価格で、持ち運びもできるのでデイリー使いにも旅行にもぴったりです♪

ぜひ公式ECやお近くのストアでチェックして、自分が理想とするベースメイクを体感してみてください♡