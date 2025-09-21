元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が、20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。旅行の際、いつも出発する時点で「早く帰りたい」と思っていることを告白した。

この日の田中は、親交があるゲストの音楽ユニット、ホフディランのボーカル兼キーボード小宮山雄飛（52）とトークした。

旅行の話題になった際、田中は「私、（旅行に）行く時すごく憂鬱。“なんで旅行計画しちゃったんだろう、早く帰りたいな”っていう気持ち（にいつもなる）。行く時から“帰りたい”と思ってる」と明かした。

小宮山が「なんで？」と驚くと、田中は「家が一番好きだから」と答えた。

ラジオ収録などの仕事についても、田中は「帰りたい」と思うといい「私、（収録中などに）“どれだけ早く帰れるかな”っていう気持ち（が強い）。早く帰りたいの、もうとにかく。家に帰りたいの」と強調。

小宮山が「そんなに家、好きなの？」と聞くと、田中は「家が好きですね。（ドラマ撮影中などでも）空き時間があると、1時間あったら帰りたい」などと話した。