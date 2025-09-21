今どきの10代はどのような将来を思い描いているのでしょうか。中学・高校生に将来の夢を尋ねたところ、中学生は男子が「好きなことを仕事にする」、女子は「趣味を充実させて生きる」でした。また、高校生は男女とも「安定した毎日を送る」を望む人が多いようです。



【写真】高校生が将来就きたい職業は？

この調査はソニー生命保険株式会社によって2025年6月にインターネット上で、全国の中高校生1000人（中学生200人、高校生800人）を対象として実施されました。



中高生がイメージする10年後の自分と未来の社会

10年後の自分の見通しをたずねたところ、「明るい」「どちらかといえば明るい」と答えた人は中学生で61%、高校生は54%でした。



10年後の日本のイメージについては、「どちらかといえば不安」「不安」と答えた人が中学生で73％、高校生は77.3％にのぼります。同様に世界の10年後についても、中学生の67％、高校生の71.9％が不安を感じると回答しました。



今回の調査では2024年の調査と比べ、将来に不安を感じる人が増えています。10年後の自分に希望を持ちつつも、世の中の動きに不安を感じる人が多いようです。



中高生が思い描く将来の夢

将来の夢を尋ねたところ、中学生で最も多かったのが「好きなことを仕事にする」（53.5％）で、次いで「安定した毎日を送る」（50.5％）でした。



男女別では、女子の1位は「趣味を充実させて生きる」（60.0％）で、男子より20ポイント高くなっています。男子の1位は「好きなことを仕事にする」（52.0％）で、女子は3番目に多い回答でした。



高校生では、男女とも1位は「安定した毎日を送る」（男子45.3％）（女子54.0％）です。次いで「趣味を充実させて生きる」（男子39.5％、女子47.5％）、「好きなことを仕事にする」（男子37.8％、女子49.3％）が並びました。順位に多少の違いはあるものの、男女間で全体的な傾向は似ています。



中学生が将来なりたい職業は、男子の1位は「公務員」（16.0％）で、2位「プロスポーツ選手」（15.0％）、3位「YouTuberなどの動画投稿者」（14.0％）でした。一方、女子は1位が「歌手・俳優・声優などの芸能人」（15.0％）、2位「公務員」（14.0％）、3位「会社員」「絵を描く職業（漫画家・イラストレーター・アニメーター）」（いずれも13.0％）となりました。



男女とも支持を集めたのが「公務員」でした。男子では2017年の調査開始以来初の1位となり、女子も昨年の7位から2位と大きく順位をあげています。



一方、高校生が将来なりたい職業については、男女とも1位は「公務員」で、男子は13.3％、女子は12.3％でした。

次いで、男子の2位は「ITエンジニア・プログラマー」（11.8％）、3位が「会社員」（10.0％）です。女子は2位が「教師・教員」（11.8％）、3位は「看護師」（9.5％）となりました。



男子は、昨年10位だった「歌手・俳優・声優などの芸能人」が、今年は6位に順位を上げています。一方、女子は「ショップ店員」「美容師」がトップ10圏外となり、代わりに「YouTuberなどの動画投稿者」「カウンセラーや臨床心理士」がランクインしました。



【出典】

ソニー生命保険株式会社／中高生が思い描く将来についての意識調査2025

