札幌市民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキング！ 2位「大通」、1位はやっぱり……？【2025年調査】
リクルートは、2025年2月14日〜4月1日の期間、札幌市在住の20〜49歳の男女674人を対象にインターネットアンケートを実施し、「SUUMO住みたい街ランキング2025 北海道版/札幌市版」の結果を公開しました。
本記事では、札幌市民が選ぶ「住みたい街（駅）」ランキングの上位を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
周辺には商業施設やオフィスビルが集まり、通勤や通学、休日のショッピングなど、あらゆる場面において高い利便性を誇ります。
JRタワー、札幌ステラプレイス、アピアなどの大型商業施設が集まり、世代を問わず利用しやすい都市空間が形成されています。こうした利便性の高さから、数年にわたって人気ランキング1位の座を維持しています。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
本記事では、札幌市民が選ぶ「住みたい街（駅）」ランキングの上位を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：大通（地下鉄南北線）／295点大通駅は、札幌市中央区の中心に位置し、南北線・東西線・東豊線が交わる主要な交通拠点として知られています。札幌テレビ塔や大通公園にも近く、観光にも日常利用にも優れた立地が魅力です。
1位：札幌（JR函館本線）／469点札幌駅は、JR北海道の拠点駅であり、地下鉄南北線・東豊線との接続により、高い交通利便性を誇る北海道の中枢です。
JRタワー、札幌ステラプレイス、アピアなどの大型商業施設が集まり、世代を問わず利用しやすい都市空間が形成されています。こうした利便性の高さから、数年にわたって人気ランキング1位の座を維持しています。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)