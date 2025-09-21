夜更けに被爆者の声に耳を傾けていると、その一言一言が胸に染みる。

昼のざわめきや、自分自身のうわついた気分も落ち着くためだろう。文章を読むよりも、ビデオに映した映像を見るよりも、あえて声だけの方が想像力もふくらみ、説得力があるようにも感じる。

千人を越える被爆者の声を録音した伊藤明彦の話題はこれまでにもなんどか取り上げた。8月には彼をモデルにしたテレビドラマも放送され、講談師の神田伊織氏が伊藤の著書「未来からの遺言 ある被爆者体験の伝記」を題材にした講談が長崎で初めて披露された。その関連イベントに参加したこともあり、伊藤明彦が録音した「被爆者の声」を聞くことができるホームページに夜ごとにアクセスするようになった。

もっとも伊藤明彦が録音した千人以上の被爆者の声をすべて聞くことができるわけではない。

以前にも紹介したが、彼はその中から284人の証言を選び、一部を抜粋し、広島や長崎それぞれの被爆前とその瞬間、その後の証言を時系列で編集したCD「ヒロシマ ナガサキ 私たちは忘れない」を制作、インターネットで聞くことができるのは、このCDの「被爆者の声」だ。

せっかくの生の声の貴重な資料ともなる録音を、どうして切り刻んだのかという疑問もわくかもしれないが、聴く側からしたら膨大な録音は聞き通すのはむずかしく、一部を引用、抜粋し、そのエッセンスを紹介してくれた方が聞きやすいのはまちがいない。結果として声によるコラージュというか、断章形式の証言集になり、多くの声が響き合っていることにも気づく。

伊藤は、あえて被爆者の名前も明示しないで「声」を構成、編集したと述べている。彼は録音しただけではなく、それをもとに「作品」を創作したのだ。

半世紀ほど前の録音になるが、プロの仕事はちがう。音質はクリアで、偶然に録音された時計の音、家族らしき人物の声、イヌの鳴き声などが、スタジオではない、日常の生活の場の雰囲気をよく伝えている。

被爆者の声に引きこまれる一つの理由に、一言ももらすまいといった、その気迫や緊迫感も伝わってくることもあるだろう。録音機を肩にしてマイクを手にした彼の写真が思い浮かぶ。

夜更けにじっと耳を澄ましていると声の向こうに大きな静寂を感じる。声をのみこもうとしている沈黙。逆説めいた言い方だが、これこそ彼がとらえようとしたものかもしれない。

約半世紀前に録音された声の主ももはや多くがこの世にはいないが、彼らの声は滅びはしないだろう。「生者のあらんかぎり 死者は生きん」と著書の終わりにある。

せいらい・ゆういち 1958年長崎市生まれ。2001年「聖水」で芥川賞、07年「爆心」で谷崎潤一郎賞。元長崎原爆資料館長。同市在住。