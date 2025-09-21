「ミランからラツィオまで…」フリーで“世界１位”の日本人DFがイタリアで大人気！「争奪戦が生まれるかもしれない」
今夏にアーセナルとの契約を解除した冨安健洋は、無所属の状態が続いている。
怪我の問題はあるものの、移籍市場での評価は高く、ドイツの有名サイト『Transfermarkt』では、フリー選手の市場価値が世界トップにランキングされている。
とりわけかつてプレーしたイタリアでは人気で、フリーの選手とは随時契約できるため、ミランやラツィオなどからの関心が取り沙汰されている。
イタリアメディア『AGI』は９月18日、ヨーロッパで競う日本人選手たちを紹介。その中で、かつてボローニャでプレーした冨安に言及し、こう伝えた。
「ミランからラツィオまで、彼の名前はセリエAのいくつかのチームの噂になった。今後、信頼できてコストがかからないDFを探すチームの間で、本当に小さな争奪戦が生まれるかもしれない」
怪我が完治すれば能力は申し分がないだけに、小さくない注目を浴びているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
