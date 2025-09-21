◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月20日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた第3打席で四球を選び、連続試合出塁を25に伸ばした。

第2打席まで連続三振に打ち取られ、迎えた3―4の第3打席。2番手右腕ブットとの対戦でカウント3―1から外角に大きく外れるシンカーを見逃して一塁へ歩いた。続くベッツも四球でつなぐと、3番フリーマンが3番手左腕ゲージから右前へ適時打を放ち、大谷が同点のホームを踏んだ。これで大谷は今季140得点。球団4位タイとした。

過去20年で140得点に到達したのは、2007年のヤンキース・A・ロドリゲス（143得点）、2023年のブレーブス・アクーニャ（149得点）に次いで大谷が3人目となった。

前日はカーショーのレギュラーシーズン本拠最終登板となった一戦で、5回に左翼ポール際へ逆転の52号3ランを放った。直近12本は全てソロ本塁打だったが、2ランを放った8月6日のカージナルス戦以来13発ぶりの有走者での一発だった。大谷の活躍などでチームは歴代2位タイとなる13年連続ポストシーズン進出を決めた。

試合前には大谷の次回登板が23日（同24日）のダイヤモンドバックス戦と公表された。前回16日のフィリーズ戦では5回無安打無失点5奪三振と好投。前回登板から中6日での先発登板となる。球団内ではポストシーズンで大谷を救援起用する案も検討されており、今後の起用法にも注目が集まる。