ピーターこと歌手の池畑慎之介（73）が21日、自身インスタグラムを更新。45年間にわたり、自身のマネジャーを務めた丸山薫さんが70歳で亡くなったことを報告した。

丸山さんの遺影が飾られた祭壇、そして自身とのツーショットの写真を多数アップした。

そして「個人事務所マネジャー、丸山薫が旅立ちました。9月13日……珍しく夢で丸山さんを、抱き締め号泣してる自分がいて…胸騒ぎで目が覚めました。それからしばらくして訃報が届きました」と書き込んだ。

2人の出会いは丸山さんが25歳で、池畑が28歳の時だった。「PARCO劇場『あやかしの鼓』出演の折り、文学座の稲野和子さんのお手伝いしてた、薫さんと意気投合して仲良くなりました。それから45年の月日が流れて、親友としてマネジャーとして、濃密な時間をたくさん過ごしてきました。去年の忘年会までは、良く食べ良く飲み良く笑い、普段と変わらずでした。今年になり、ピーのライブ(丸の内コットンクラブ)も、いつもは、受付にて着物を着てお客さまにごあいさつできてたのに、憎き病魔には勝てず、天に召されてしまいました。これまで、公私にわたり丸山薫さんと、関わってこられた方々に、昨日9月20日にお通夜、密葬でお見送りしましたこと、ご報告致します。ありがとうございました…合掌」と締めくくった。