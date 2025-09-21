◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う４回２死走者なしの３打席目は、２番手右腕・ブットから四球を選び、２５試合連続出塁とした。その後フリーマンの適時打で同点のホームを踏み、今季１４０得点となった。

ジャイアンツの先発はトウ緂威投手（２６）。昨季メジャーデビューした台湾出身の右腕で、今季はここまで７登板で２勝４敗、防御率６・４１をマークしている。ドジャース戦は初登板。大谷も初対戦だった。

１回表に先発のグラスノーが打者一巡１０人の猛攻を食らって４３球を投げて、４安打を浴びて４失点。いきなり追いかける展開となって大谷が１回裏先頭の１打席目に立ったが、外角高めの直球に手が出て空振り三振に倒れた。それでも２死走者なしからフリーマンが死球で出塁すると、４番に入ったマンシーが右翼席最前列へ１９号２ランを放って２点差に縮めた。３回先頭の２打席目はフルカウントから外角のスイーパーに手が出ず見逃し三振。それでも３球目の一塁席へのファウルが球場表示で打球速度１１５マイル（約１８５キロ）を計測し、本拠地を沸かせた。

投手が右腕のブットに代わった４回は、１死からコンフォートが左中間席へ１２号ソロ。最大４点あった点差が１点となった。２死走者なしで大谷は３打席目に立つと、四球を選んで今季最長２５試合連続出塁となった。そのご２死一、二塁でフリーマンが右前適時打を放つと、大谷が今季１４０得点目となるホームを踏んで追いついた。

前日１９日（同２０日）の本拠地・ジャイアンツ戦は、今季限りでの現役引退を発表した通算２２２勝の３７歳左腕・カーショーがレギュラーシーズンでの本拠地最終登板。５回途中２失点で降板すると、大谷は直後の５回裏に２１年サイ・ヤング賞左腕のレイから大谷が値千金の５２号逆転３ランを放って試合をひっくり返し、チームを勝利に導いた。本塁打王を争うシュワバー（フィリーズ）に１本差に迫り、１３年連続となるポストシーズン進出も決まり、ドジャース一筋１８年のレジェンド左腕の一戦でのアーチに、試合後には「勝ててホッとしている。カーショーの記念すべき日に、しっかりと勝ちで終われたのがすごく大きいなと思う」とうなずいていた。

４年連続となる地区優勝へのマジックは「４」。この日パドレスが勝ったため、最短の優勝決定は２２日（同２３日）となった。