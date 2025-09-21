TBS良原安美アナ「サンジャポ」卒業を生発表 爆笑問題・太田光からツッコミ飛ぶ「我々の何がだめだったの？」
【モデルプレス＝2025/09/21】TBSの良原安美アナウンサーが21日、TBS系「サンデージャポン」（日曜あさ9時54分〜）に出演。同番組から卒業することを発表した。
良原アナは、番組終盤に「『サンジャポ』を卒業します」と発表。「来週9月28日をもって卒業となります。最後まで全力で務めますので、来週もよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
MCを務めるお笑いコンビ・爆笑問題の太田光から、「我々の何がだめだったの？」と聞かれると、良原アナは「違いますよ〜！」とツッコミ。そして、田中裕二から「詳しいことは？」と聞かれると、良原アナは「また来週！」と返していた。（modelpress編集部）
