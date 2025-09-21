『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映の特典発表 第1弾はMAPPA描き下ろし絵使用のクリアファイル
『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映（10月17日公開）の入場者プレゼント第1弾の情報が解禁された。第1弾は、復活上映を記念し制作スタジオMAPPAが新たに描き下ろしたキービジュアルを使用したA4サイズのオリジナルクリアファイルが配布される。
【動画】虎杖と乙骨バトル！公開された『呪術廻戦』死滅回游の予告映像
配布期間は10月17日から10月24日までで、入場者プレゼントは第3弾まで実施を予定している。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、呪術史上最大の激闘を描いた「渋谷事変」を特別編集版として初上映し、加えて、待望のアニメ第3期の第1話・第2話をテレビ放送に先駆けて世界初公開する。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
