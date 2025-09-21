【闘病】父の命奪った『ALS』を自らも発症… 確立されていない治療法に“光明”も『莫大な費用』の壁

2021年秋、小走りした時に感じた足の違和感から始まった青木渉さんの闘病。20歳のときにALSで父を亡くしていた彼は、自らの症状に「もしかして」と不安を抱えながら、2022年に家族性ALSと診断されます。2023年、アメリカで承認された新薬「トフェルセン」という希望が見えるも、日本では未承認という壁が。現在は莫大な治療費のため募金活動を行いながら、YouTubeで「ドラッグラグ」の問題を発信する彼の姿をご紹介します。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2023年11月取材。

体験者プロフィール：

青木 渉

1988年生まれ、現在35歳。趣味はサッカー（ALS発症前）、スポーツ観戦、絵を描くこと。2011年日本大学生産工学部卒業後、2012～2021年までは自分の店を持つことを夢に、都内の飲食店に就職。4店舗の店長を務めた。2021年10月、足に違和感を感じる。2022年6月ALSと診断を受ける。同年8月に家族性SOD1型ALSと判明（20歳の時に父が同病で他界）。2023年6月YouTube『ALS ～新薬への道のり日記～』にて発信活動を始めた。現在、歩行障害、手や呼吸器にも徐々に症状が現れている。

https://www.sho510.com/（青木渉サポーターの会HP）

記事監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。

「もしかして、自分も父と同じ病気かも」

ALSを発症する以前、職場での青木さん

編集部

症状が出始めたのはいつですか？

青木さん

2021年10月ごろです。小走りをしたとき足が前に出てこないという違和感を覚えました。

編集部

突然、足が動かなくなったのですか？

青木さん

はい。コロナ禍だったので、最初は運動不足かなと思ったんです。でも、コロナ前まではサッカーを続けていたので、そんなにすぐに運動不足になるわけはないだろうと思いました。

編集部

そのあとは？

青木さん

階段を上り下りするときなどに、「ちょっとおかしいな」と思うことが続きました。いろいろ試してみて、足の指に力を乗せられず、爪先立ちができなくなっているということがわかりました。

編集部

どんな病気を疑いましたか？

青木さん

調べてみると、原因としては二つ考えられることがわかりました。一つは椎間板ヘルニア、もう一つは神経の病気です。それで早速、近所の整形外科で検査をしてもらったのですが、椎間板ヘルニアを示すような異常はなし。紹介状をもらい、近くの脳神経内科を受診しました。

編集部

そこで異常が見つかったのですね。

青木さん

すぐに精密検査を受けた方がいいと言われ、都内の大学病院に紹介状を書いてもらいました。その後、検査入院をしてALSの確定診断がついたのは2022年6月です。

編集部

発覚した時の心境はどうでしたか？

青木さん

実は私が20歳のとき、父がALSで亡くなっていたので、足が次第に動かしにくくなってきた頃から、「もしかして自分も……」という不安がありました。だから確定診断が出たときは、それほどショックはありませんでした。

編集部

お父さんも同じ病気で亡くなられていたのですね。

青木さん

はい、父も同じように足の違和感から症状が始まったこともあり、大学病院を受診した頃から、「自分も父と同じ病気ではないか」という考えが強くなっていきました。確定診断が出て2か月後、遺伝子検査で家族性ALSと診断されました。

編集部

当時、お仕事はされていたのですか？

青木さん

はい、大学卒業後は飲食店に勤めていて、将来は自分の店を持ちたいと頑張っていたのですが、症状が進むにつれて店に立つのは難しくなり、6月以降は内勤に変えてもらいました。その後2023年1月には仕事を断念、今は傷病手当金の支給を受けています。

アメリカで新薬承認。希望の光が……

青木さんのYouTubeチャンネル「ALS ～新薬への道のり日記～」

編集部

ALSには治療薬がないと聞きます。

青木さん

現在に至るまでALSは治療法が確立されていません。そのため治療の目的は病気の進行を抑制することで、当初は服薬による治療を続けながら2か月に1回くらい通院して、現状を確認するといった程度でした。

編集部

治療中、辛かったことはなんですか？

青木さん

どれだけリハビリを頑張っても、まったく成果が見えないことです。最初の頃は頑張って4kmウォーキングをすることもありましたが、一生懸命やってもまったく効果が見えない。それどころか確実に症状は進んでいく。それが精神的にとても辛かったです。

編集部

そんなときは、何が支えになったのですか？

青木さん

家族や友人の存在です。病気になる前となった後で、何が一番変わったかといえば、自分にとって大切な人の存在を実感できるようになったこと。健康だったときには感じられなかった人のやさしさを、身をもって知ることができるようになりました。

編集部

そんななか、あるニュースが飛び込んでくるのですね。

青木さん

はい、それまでもアメリカでALSに対する新薬「トフェルセン」の治験が行われていることは知っていました。その薬が2023年4月、アメリカで治療薬として承認されたというニュースを聞いたのです。しかも投与対象は私と同じ、「SOD1」という遺伝子変異を持つ患者。ぜひともこの薬を使いたいと思うようになりました。

編集部

でも日本では未承認ですよね。

青木さん

はい、その薬を日本で使うには個人で輸入するしかありません。個人で輸入と言っても、実際に私が直接製薬会社とやり取りしているわけではなく、治療を受けている大学病院による「未承認新規医薬品等を用いた医療提供」制度を活用して輸入してもらっています。そのためには莫大な費用がかかり、私個人の力では到底及びません。それで病院の勧めや周りの人の協力もあって、募金活動（※プロフィール内「サポーターの会」HP参照）を始めました。

編集部

現在はYouTubeやメディアなどにも積極的に登場されていますね。

青木さん

病気になってすぐの頃は、近しい人たち以外は病気のことを公表していませんでした。でも「どうしても治療薬を試したい」という思いで募金活動を始めてからは、募金してくださった方への現状報告や、同じ病気と闘っている人へのエール、それから「ドラッグラグ」についてたくさんの人に知ってほしいという思いから、積極的に情報を発信するようになりました。

編集部

「ドラッグラグ」とは？

青木さん

海外で承認されている薬が日本でも承認され、使えるようになるまでの時間差のことです。世界ではすでに治療薬として使用されているのに、日本では承認のプロセスが遅れていて、いまだ認められていない薬がたくさんあります。

編集部

悩ましい問題ですね。

青木さん

はい。特にALSのように進行の早い疾患にとってドラッグラグはまさに命取りになりかねません。ドラッグラグについて少しでもたくさんの人に知ってもらい、現状が改善されることを期待しています。

編集部

ALSだけでなく、「ドラッグラグ」とも闘うのは大変そうです。

青木さん

それでも「ひとりじゃない」と言って支えてくれる人がいます。大変さの一方で、それを上回るくらい人の温かさも感じることができるのが、とてもうれしいです。

