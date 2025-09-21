²¿ÅÙ¤Ç¤â¥ì¥¼¤Ë°©¤¤¤¿¤¤¡ª¡¡¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¥¢¥Ë¥á»Ë¤Ë»Ä¤ë¡È³Ú¤·¤¤¡ÉÇË²õºî
¡¡³Ú¤·¤¤¡ª¡¡¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¡ª¡¡¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡ÙÂèÆõ½¦»ÍÏÃ¡ÖºÇ¸å¤Î¥·¼Ô¡×¤¬100Ê¬Â³¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ú¤·¤µ¤À¡ª
»²¹Í¡§¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¡È¥Á¥ç¥í¤¹¤®¤ë¡É¥Ç¥ó¥¸¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡»ëÄ°¼Ô¤âÏÇ¤ï¤¹ËâÀ¤Î½÷¤¿¤Á¤òÊ¬ÀÏ
¡¡¤¤¤ä¡¢¤¢¤ì¤Ï³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Ä¥é¤¤¤È¤«Èá¤·¤¤¤È¤«»Ä¹ó¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¸À¤¤¤¿¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£ÌµÏÀ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤·¤íº£²ó¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¡¢¥Üー¥¤¡¦¥ßー¥Ä¡¦¥¬ー¥ë¡õ¥Ïー¥È¥Ö¥íー¥¯¥ó¡õ¥Èー¥¿¥êー¡¦¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥É¡¦¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥½¥¦¥ë¤ÊÊª¸ì¤Ê¤Î¤À¤«¤é¤·¤Æ¡£
¡¡°Ëâ¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ëÎÏ¤òÆÀ¤¿¾¯Ç¯¥Ç¥ó¥¸¡ÊCV¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¥Þ¡ÊCV¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡ËÎ¨¤¤¤ë¸ø°ÂÂÐËâÆÃ°Û4²Ý¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é°Ëâ¤òÅÝ¤·Â³¤±¤ë¡£2022Ç¯Êü±Ç¤ÎTV¥·¥êー¥ºÈÇ¤Ç¤Ï¥µ¥à¥é¥¤¥½ー¥É¤È¤Î»àÆ®¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢½é¤Î·à¾ìÈÇ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¨¥â¤µËþÅÀ¤Î¥Á¥ã¥×¥¿ー¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤ò¤Þ¤ë¤´¤È±ÇÁü²½¡£¥Ç¥ó¥¸¤¬µÊÃãÅ¹¤ÇÆ¯¤¯Ææ¤Î¾¯½÷¥ì¥¼¡ÊCV¡§¾åÅÄÎïÆà¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ã¸¤¤¤Ò¤È²Æ¤ÎÎøÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎø¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö½éÎø¤ÏÇúÈ¯¤À¡ª¡×Åª¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤¬Ç¾Î¢¤Ë²¿ÅÙ¤â¤è¤®¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢À¨Àä¶Ë¤Þ¤ëÅÔ»ÔÇË²õ¥Ð¥È¥ë¤Ø¤ÈÀãÊø¤ì¹þ¤à¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢TV¥·¥êー¥ºÈÇ¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿𠮷¸¶Ã£Ìð¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ¯¤â¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢ÍÅ±ð¤«¤ÄÈ¯²ÐÀÈ´·²¤Ê°Ëâ¥Ü¥à¤ÎÂçË½¤ì¤ò¡¢·à¾ìÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿ーÁ´²ò½ü¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³è·à¤È¤·¤Æ¸«»ö¤Ë±ÇÁü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Ï¡¢TV¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤Û¤ÜÁ´¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î½¤Àµ¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ê¤À¤«¤é»Ä¹óÉÁ¼Ì¤Ë¥è¥ï¤¤¿Í¤ä¡¢¸÷²áÉÒÀÈ¯ºî¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ËÇúÈ¯±ê¾å¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡õ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥·¥å±ÇÁü¤¬ÅÜÅó¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¡£¤³¤ì¤Ï±Ç²è¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¼Ú¤ê¤¿ºÒ³²ÂÎ´¶¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¹¤é»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢±Ç²è´Û¤ÎµÒÀÊ¤«¤é¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ÂÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Á°È¾¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÎø°¦·à¥Ñー¥È¤ÎÃúÇ«¤Ê±é½Ð¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½é±ÇÁü²½¤È¤Ê¤ë¥ì¥¼¤ÎêÃÏÇÅªÌ¥ÎÏ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸¶ºî¥Þ¥ó¥¬¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÉÁ¼Ì¤À¤í¤¦¡£TV¥·¥êー¥ºÈÇ¤ÇÃæ»³Îµ´ÆÆÄ¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¥¿¥Ã¥Á¤âÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¸¶ºî¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÅª³Î¤Ë½¦¤¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊÁ´ÂÎ¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏTV¥·¥êー¥ºÈÇ¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÂè9ÏÃ¡ÖµþÅÔ¤è¤ê¡×¤Ï²¿ÅÙ·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤¿¤³¤È¤«ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡TVÈÇ¤Ç¤â¡¢¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡á¥Ç¥ó¥¸¡á¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¤¬¡Ö¥®¥ã¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡ª¡×¤È¶¸µ¤¤Î¾Ð¤¤À¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤éÇË²õ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¥¢¥¯¥·¥ç¥óÉÁ¼Ì¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¿¥Þ¤Î°¤µ¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤Ç¤Ï¥Ç¥ó¥¸¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥Óー¥à¡ÊCV¡§²Ö¹¾²Æ¼ù¡Ë¤È¤¤¤¦ÁêËÀ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤è¤ê²á·ã¤µ¤È¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤µ¤ÏÇÜÁý¡£¥Ð¥«¤æ¤¨¤ËÃ¯¤ÎÁÛÁüÎÏ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤´ñºö¤ÇºÇ¶¯ºÇ°¤ÎÅ¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢À©ºî²ñ¼ÒMAPPA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥ïー¡õ¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ë°î¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á»Ë¤Ë»Ä¤ëÄË²÷¤µ¤À¡£TVÈÇ¤«¤éÂ³Åê¤¹¤ëµíÈø·ûÊå¤Î²»³Ú¤âÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢»Õ¡¦ÀÐÌîÂîµå¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ØMEMORIES¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡ÖIN YER MORY¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²»¿§¤â»þ¡¹Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯´ò¤·¤¤¡£
¡¡𠮷¸¶´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ·à¾ìÈÇ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¶È³¦ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤Ç¤¢¤ë½Å¼¡ÁÏÂÀ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ä®Á´ÂÎ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹âÁØ¥Ó¥ë³¹¤Þ¤ë¤´¤ÈÇË²õ¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ð¥È¥ë¡¦¥·ー¥¯¥¨¥ó¥¹¤¬¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¥¹¥±ー¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´ÖÇÄ°®¤ÎÅª³Î¤µ¤È¡¢Ä¶¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¼Â´¶¤òÈ¼¤Ã¤¿Æ°¤¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö°ì½Ö¥ï¥±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤ë»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¡×¤¬Á´ÊÔ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤¿¤À¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐOK¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤«¤Ä¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤Ë½¤ì¤Ã¤×¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë½Áö¤·¤Æ¤â¤¹¤°¡ÖÅÁ¤ï¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã±¤ËÄË²÷¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇË²õ¤Î²Ì¤Æ¤ÎÅÌÏ«´¶¡¢ÉÔÌÓ´¶¡¢³ê·Î¤µ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤ë¤Î¤¬¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¤¢¤Î¡Ø¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤â¼ä¤·¤µ¤â½ÅÎÌµé¤Ç¤¢¤ë¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤Þ¤¿¡ÖÈà½÷¤Ë°©¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤¤¤Þ¸½¼Â¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë·ì¤âÎÞ¤â¤Ê¤¤ÇË²õ¡Ê¡áÀïÁè¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¼êÊü¤·¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¡£¤·¤«¤·¡¢´ù¤Î¾å¤ËÃÏ¿Þ¤ò¹¤²¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤«¤é»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ò´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¡×¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ·è¤·¤Æ´î¤Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¨¥¯¥¹¥¿¥·ー¡á¹ñ²È¤Î°Õ»Ö¤ä¸¢ÎÏ¤Î¸Ø¼¨¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¡¢¾¡¼ê¤ËÇË²õ¤Èº®Íð¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ëÌ¾¤â¤Ê¤¸Ä¿Í¤Ê¤É¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óµö¤¹¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢¹ñ²È¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¡¢ºÇÄìÊÕ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´·¤é¤µ¤ì¤ë¼ã¼Ô¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤é¤ÎÇË²õ¤ò±þ±ç¤·¡¢ÁÖ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£±Ç²è´Û¤ÇËèÆü¤ÎÇË²õ¾×Æ°¤ä¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Æ¸½¼Â¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¤³¤½½îÌ±¤Î¶¯¤ß¤À¡£¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¿¤Ö¤ó´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤ò¤µ¤½¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æー¥â¥¢¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á²¬ËÜÆØ»Ë¡Ë