急性心不全になりやすい人の特徴とは？メディカルドック監修医が解説します。

丸山 潤（医師）

「急性心不全」とは？

急性心不全とは、心臓が血液を体中に十分送り出すことができなくなる状態を指します。これにより、各臓器が必要な酸素や栄養を受け取れず、さまざまな症状が発生します。本記事では急性心不全の特徴やその予防法について詳しく解説します。

急性心不全になりやすい人の特徴

男性

生涯における心不全発症リスクは男女ともに5 人に1人と高いのですが、男性の方がより若いうちに心不全を発症し、女性より生命予後が悪い（余命が短い）との報告があります。女性ホルモンであるエストロゲンには、心血管に対するさまざまな間接的もしくは直接的な保護作用があることが知られており、男女差に影響を与えている一因と考えられています。また、特に中年期以降の男性では、喫煙、運動不足、不健康な食生活などが心臓病のリスクを高め、結果として急性心不全へとつながる可能性があります。

高齢者

日本での慢性心不全の大規模観察研究であるCHART-2（Chronic Heart Failure Analysis and Registry in the Tohoku District 2）研究では、心不全患者全体の68%が65歳以上、全体の34%が75歳以上の後期高齢者であり、高齢者は若者に比べて急性心不全のリスクが高まります。これは、加齢により心臓の機能が低下すること、また高齢になるとさまざまな心不全につながる生活習慣病などを抱えていることが多いためです。

高齢者は症状が出にくい、または典型的でないことが多いため、心不全の初期症状を見逃しやすいという特徴もあります。高齢の家族がなんとなく元気がない場合は心不全で苦しんでいる可能性もあります。いつもと様子がおかしい時にはお近くの内科を受診し相談しましょう。

メタボリックシンドローム（メタボ）

メタボリックシンドローム（メタボ）は、内臓肥満に高血圧症、糖尿病、脂質異常症などが組み合わさっている状態を指し、急性心不全のリスクを大幅に高めるとされています[1] 。心臓病は動脈硬化が原因となって起こることが多く、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、喫煙は動脈硬化の危険因子です。そして、これらの病気は生活習慣病と呼ばれ、内臓肥満とのつながりが強いということがわかっています。

日本ではウエスト周囲径(ヘソの高さの腹囲)が男性 85cm、女性 90cm を超え、高血圧・糖尿病・ 脂質異常症の3つのうち、1つに当てはまるとメタボ予備群、2つに当てはまるとメタボと診断されます。健康的な食生活と運動による肥満予防、定期的な健康診断による肥満や生活習慣病の早期発見が大切です。

心疾患の既往

心筋梗塞や心臓弁膜症などの心疾患になったことがある人は、急性心不全になりやすいといわれています。心筋梗塞は、冠動脈の一部が閉塞し心筋が酸素不足に陥る病態であり、これにより心筋が壊死してしまうと、壊死した心筋が動かなくなり心臓のポンプ機能が低下します。また、心臓弁膜症は、心臓の弁が正常に機能しないことで血液がスムーズに流れなくなり、心不全を引き起こす可能性があります。弁膜症は心雑音でわかることがあるため、定期的な健康診断（心臓の聴診）を受けることが早期発見につながります。

すぐに病院へ行くべき「急性心不全の前兆」

ここまでは急性心不全の前兆を紹介してきました。

以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

動くと息が苦しい症状の場合は、循環器内科へ

軽い運動や日常生活動作で息切れを感じる場合、急性心不全の可能性があります。特に、階段を上る、重い物を持つ、速歩きなどで息切れを感じる場合は注意が必要です。このような症状がある場合は、循環器内科への受診を検討してください。循環器内科では、心電図、エコー、血液検査などを通じて、心不全の診断と治療が行われます。ただし、息切れは肺や呼吸器系の疾患でも起こり得るため、必要に応じて呼吸器内科などの診察も必要になることがあります。

受診・予防の目安となる「急性心不全の前兆」のセルフチェック法

・動くと息が苦しい症状がある場合

・動くと胸が痛い症状がある場合

・水っぽい咳がずっと続いている症状がある場合

・手足の浮腫が悪くなっている場合

「急性心不全の前兆」についてよくある質問

ここまで急性心不全の前兆などを紹介しました。ここでは「急性心不全の前兆」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

若い人の急性心不全の初期症状について教えてください。

丸山 潤（医師）

若い人の場合も息切れや脚の浮腫が主な初期症状です。特に運動後や横になった時に息苦しい時は急性心不全の可能性があります。若い人の場合、喘息発作でも似たような症状を自覚することがあるため、息苦しさを自覚した時は早めに医療機関を受診し適切な治療を受けましょう。まずは内科への受診をご検討ください。もし、症状が強い場合は救急外来を受診しましょう。

急性心不全の初期症状に腹痛はありますか？

丸山 潤（医師）

急性心不全の初期症状として腹痛が出現することはあります。例えば、心筋梗塞は「みぞおちの痛み」であり、それを「上腹部痛」と表現する方がいらっしゃいます。また、心筋梗塞は放散痛といって胸痛だけでなく顎・奥歯・肩・腹などに痛みが広がることもあり、その初期症状はさまざまです。その他、大動脈解離では腹部の血管が破裂した場合、腹痛や背部痛が出現します。腹痛が出現した時は、それがどんなタイミングで起きたのか、その痛みはどのくらいの強さで、痛い部分が移動するのかといった情報を集め、医師に伝えましょう。

編集部まとめ

急性心不全は予防できる可能性が高い病気であり、また、重症化する前に発見・治療することで余命を延ばすことができる病気です。健康的な生活習慣を心がけ、定期的な健康診断を受けることが、心不全を予防するための鍵です。また、日常生活で感じるささいな変化に注意を払い、息切れや浮腫に気づいた時には早めに医療機関を受診しましょう。

