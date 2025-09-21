お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）と元TOKIOの松岡昌宏（48）が20日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。LINEやメールの返信について語った。

「辞められない習慣は？」というトークテーマになると、大吉は「LINEとかメールって溜めます？」と質問。松岡は「僕は無理です。見た瞬間に返事します」と話した。

大吉も「僕も無理なんですよ。でも、この業界のマネジャーとか見たら、100とか溜まってる。あれ無理ですよね。でも消さない側からは、“1個1個消すのが面倒くさいし。そっちのほうがおかしいですよ”って言われる。けど、未読で（アプリの）アイコンに数字がついてるままで過ごせてる人が分からない」

さらに、「（LINEが）既読になって、返事3時間返さないやつは、意味が分からない。何してんの？」と疑問を呈した。

松岡は「そういうのに限って、たいして忙しいやつじゃない。忙しい人が仕事してるなら分かるけど。お前が返さないのは違うぞってなる。お前が“飯連れて行ってください”って言うから、どこどこ行くか？って言ったら、なんでお前ごときが次の日に…」と愚痴。返信は「忙しいやつほど早い」とし「1番早いのは菊池風磨」と明かした。

大吉も「名のある後輩ほど早い。千鳥とかかまいたちは返信が早い。売れる人は早い」と同調した。