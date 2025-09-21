車いす利用者も海水浴を楽しんだ由比ガ浜海水浴場＝７月、鎌倉市由比ガ浜

神奈川県鎌倉、藤沢両市は今夏に開設した海水浴場の海水浴客数を発表した。前年と比べ鎌倉市は５割増、藤沢市は２割増と大きく伸びた。今夏は台風の直撃もなく、晴天に恵まれたことから集計中の逗子市でも前年増となる見込み。コロナ禍が明けても猛暑などの影響で、海水浴場の客足が伸び悩んでいた湘南の海にもようやく“晴れ間”が見え始めた。

鎌倉市内３カ所の海水浴客場の海水浴客は計４４万６千人で前年比４９・０％増となり、コロナ禍直前の２０１９年（３５万５千人）を６年ぶりに上回った。市は「台風もなく開設期間中、晴天に恵まれた影響」と分析している。

市によると、由比ガ浜海水浴場が３４万２千人で前年２０万人から１・７倍に急増。材木座海水浴場は９万７千人で６・６％増、腰越海水浴場は７３８０人で１２・５％減だった。

７月１日から８月３１日までの６２日間の海水浴場の開設期間中、雨天の日は前年は１３日だったが今シーズンは８日に減少。曇りの日も前年の４２日から２４日に大きく減った。平均気温も前年から０・８度上がって３２・６度だった。

今年は７月に由比ガ浜などで予定されていた鎌倉花火大会が高波の影響で中止となったが、市は「曇りの日が減ったのが大きい。花火大会も予定通り行われていれば６０万人近くまで伸びた」と説明した。昨夏は南海トラフ地震臨時情報が発表され、週末の人出が約８千人減った影響もあった。

また、逗子市では８月下旬の会見で今夏の海水浴客数が前年比７％増の２３万人に達する見込みを示した。コロナ明け以降も海水浴客数の減少が続いた中で３年ぶりに増加に転じた。