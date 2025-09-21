コールドスリープ（活動休止）に入ることを発表した3人組テクノポップユニット、Perfumeが、20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。メジャーデビュー20周年を迎えた心境を語った。

Perfumeはこの日デビュー20周年を迎えた。のっち（36）は「一瞬のようでとっても長い20年でしたね」と感慨深げ。かしゆか（36）は「20代の頃は『26歳くらいで結婚しようね』って言っていたので。ここまでまさか36、7（歳）までずっとPerfumeだけでやっていけると思っていなかったので」と驚きとともに感謝した。

あ〜ちゃん（36）は「もっと前にはやりも終わって、求めてくれる人もおらんくなって…」と想像していたと明かすと、加藤浩次は「自分で、もうはやり終わると思ってたの？」と笑った。

番組の後半では、この先の展望を聞かれるシーンがあった。加藤が「20年超えました。これからどうしていきたいですか？」と聞くと、あ〜ちゃんは「ずっと一緒にいたいです」と笑顔。両隣に座ったのっちとかしゆかもうなずいていた。

Perfumeはデビュー20周年の21日、公式サイトで12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）に入ると発表。「25周年を迎えた私たちが、初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間です」とし、将来的なカムバックの意思もうかがわせている。