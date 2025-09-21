Perfume、「新しい挑戦へ進むため」2026年より活動休止を発表「2026年に公開の情報もございます」
女性3人組テクノポップユニット「Perfume」が21日、2026年より活動を休止することを発表した。
【動画】ドラマ『ちはやふる−めぐり−』では主題歌を担当したPerfume
メジャーデビュー20周年となった21日、ホームページでは「Perfumeより」と題した記事を更新。その中で「私たちPerfumeの全ての活動の中心はLVEにあります。みなさんと同じ時、同じ場所に集い、共鳴するために全てを捧げて、こんな奇跡はこれが最後かもしれないと思いながら、毎回ステージに立ち、心を燃やしてきました。みんなとの時間はなににも代え難い私たちの生きがいです」とつづり「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と発表。
活動休止を“コールドスリープ”と表現したPerfumeは「どんな形になっても3人でいれば一生Perfume。その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」と説明。さらに「急に明日Perfumeの活動が入りましたと言われても、すぐに出られるように心も体も磨いて毎日備えてきて、25周年を迎えた私たちが、初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間です」とコメントし「また“新しいPerfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と記事を締めくくった。
この投稿の直後、ホームページでは改めて2025年は変わらずグループでの活動が行われるとしつつ「2026年に公開の情報もございます」と予告している。
引用：「Perfume」公式ホームページ
