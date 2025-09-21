東京世界陸上最終日

陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子4×400メートルリレーでは、予選で妨害を受けたとして米国とケニアが異例の“タイマン”救済レース。2分58秒48で勝った米国が、午後8時20分号砲の決勝に進出した。

見えない火花が散った。決勝進出をかけた米国とケニアの一騎打ち。15時間前に行われた20日の予選と同メンバーで同レーンで、国立を爆走した。

米国は1走ベーリーでややリードを奪うと、2走のスミスはケニアのカピランテと接触しながら、壮絶な競り合いを展開する。ここから米国がリードを奪って逃げ切った。

20日の予選1組。3連覇中の米国は6着、ケニアも4着となって一度は敗退となっていた。だが、そこから事態は急転。ザンビアから妨害を受けたとして、米国とケニアの2か国による異例の救済レースが決定した。

米国の1走・ベイリーは、「夜遅くまでやった後に今朝また早起きしなくちゃいけなかったが、それでも精神的にもう一度やる準備はできていた。僕たちだけでなく、ケニアのチームも同じだったしね。ただ適応するだけだったよ」と振り返った。

2走のスミスが「大丈夫だったよ。5時間睡眠だったが、俺たちはいずれにしても朝早くから練習していたから」と言えば、アンカーのマクキバーは「昨夜はすでに遅い時間だったから、12時ぐらいまでよくわからないままだった。（午前）0時30分ぐらいになって『準備しておくように。朝7時頃にはバスに乗り込むぞ』とテキストメッセージが来たんだ」と明かしていた。



