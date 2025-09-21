東京世界陸上最終日

陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子4×400メートルリレーでは、予選で妨害を受けたとして米国とケニアが一騎打ちでの再レース。異例の一戦を米国が2分58秒48で制し、午後8時20分号砲の決勝に進出した。

20日の予選1組。3連覇中の米国は6着、ケニアも4着となって一度は敗退となっていた。だが、そこから事態は急転。ザンビアから妨害を受けたとして、米国とケニアの2か国による異例の再レースが決定した。

予選とメンバーは同じで、レーンも予選と同様に米国が4レーン、ケニアが7レーンを駆けた。序盤は接戦。2走では接触するほどの壮絶バトルとなったが、最後は米国が底力を見せて先着。レース後、2か国の選手は健闘を称え合った。

国立競技場で繰り広げられた異例の“タイマン”レースに、X上の海外記者も驚きが隠せない。カナダ公共放送「CBC」のレポーターのデビン・ハーロウ氏は「米国が再レースでケニアに勝利。これで米国は決勝に出場できる。リレー予選はとんでもなくクレイジーな展開だった」と報じた。

米専門メディア「キティウス・マグ」のアンダーソン・エメロール記者も「ケニアとの直接対決を2分58秒48で制し、米国は余裕をもって決勝に。東京でリレーのドラマが起きた」と紹介。米専門メディア「フロトラック」のニア・ギブソン記者も「米国が再戦でケニアに圧勝。2分58秒48で決勝に進出」と伝えた。



（THE ANSWER編集部）