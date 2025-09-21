佐野海舟がマインツ移籍初ゴールとアシストを記録

ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟は9月20日、ブンデスリーガ第4節アウクスブルクにスタメン出場し、移籍後初ゴールとアシストを記録した。

アシストシーンでは圧巻のプレーを見せ「これえぐすぎる」「やばい」と話題を呼んでいる。

佐野は昨夏に鹿島アントラーズからマインツへ完全移籍すると、序盤からチームの主力に定着。リーグ戦34試合全試合にスタメン出場を果たし、4節から31試合連続でフル出場とタフさも発揮。チームの6位躍進に大きく貢献した。

今季も開幕からフル出場を続けアウグスブルク戦でもボランチで出場。前半14分には敵陣でパスをカットし持ち運び、最後はペナルティーエリア手前で左足を振り抜きブンデス初ゴールを記録した。

さらに退場者を出し数的不利となった後半15分にも圧巻プレーを披露。自陣でボールを奪うと相手を1人かわし、ドリブルを開始。右サイドを駆け上がりペナルティーエリア付近横へラストパスを送り、最後はMFパウル・ネベルが流し込んだ。

ボール奪取からお膳立てまで1人で完結させたアシストシーンにファンからは「ブンデスでこれできるのか」「マジ別次元」「すっご」「チート化しとる」「これはやばすぎ」「らしさ全開」「まじで凄い！凄すぎる」「バケモノすぎる」「とんでもない」「大暴れ」「1人カウンター」「環境破壊してる」とさまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）