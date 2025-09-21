ウェストハムを退団したブラジル人DFルイゾン

イングランド1部ウェストハムを退団したブラジル人DFルイゾンが、Jリーグのクラブからのオファーを断ったと報じられている。

現在23歳のルイゾンは、2023年1月にブラジル1部サンパウロからイングランド1部ウェストハムのU-21チームに加入。プレミアリーグ2でセンターバックと左サイドバックでプレーしていた。26年6月30日までの3年半の契約を結んでいたルイゾンだが、トップチームでの出番はなく25年2月にはポーランド1部ポゴニ・シュチェチンへレンタル移籍していた。そして今夏、ウェストハムと双方合意で契約を解除してフリーエージェントとなっている。

将来性のあるブラジル人DFには、母国ブラジルをはじめ世界各地からオファーが届いているようだ。ブラジル人選手の移籍情報に詳しいジャーナリストのフェリペ・シウバ氏は、自身のXで「元サンパウロのセンターバックであり、ウェストハムを退団後はフリーになっているルイゾンは、ブラジル1部、2部リーグ、そして海外のいくつかのクラブと交渉中だ。ウェストハムとの契約を移籍期間終了前に解除したため、今週末までブラジルのクラブと契約を結ぶことが可能」として、「彼はすでに日本や韓国からのオファーを断り、メキシコのクラブと契約寸前までいったが、そのチームが外国人枠を確保できなかったために破談になった。現在はUAEのチームとも交渉をしている」と、クラブ名は不明ながらも日本からもオファーがあったとしている。

プレミアリーグでデビューできなかったとはいえ、ウェストハムにもポテンシャルを評価された左利きの若いセンターバックは、今後新天地をどこに求めることとなるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）