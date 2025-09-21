佐野海舟がマインツ移籍初ゴール

ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟は9月20日、ブンデスリーガ第4節アウクスブルクにスタメン出場し、移籍後初ゴールを記録した。

ボール奪取から単独でのゴールにファンからは「これは凄い」「さすがすぎる」と反響を呼んでいる。

佐野は昨季マインツに加入するとすぐにチームにフィット。開幕からボランチの位置で定着すると、リーグ戦34試合全試合にスタメン出場を果たし、4節から31試合連続でフル出場とタフさも発揮。チームの6位躍進に大きく貢献した。

そんな佐野は今季も開幕からフル出場を続けると、アウグスブルク戦で待望の瞬間が訪れた。0-0の前半14分、敵陣で相手のパスをインターセプトするとドリブルを開始。ペナルティーエリア手前で左足を振り抜くと、ゴール右下に突き刺さった。佐野にとってブンデス2年目で初ゴールとなった。

後半にはアシストも記録し4-1の快勝に貢献した佐野。初ゴールについてファンからは「ゴラッソ」「1人で無双してる」「エグいな」「お見事」「いよいよヤバい」「えっぐいシュート」「ワールドクラスがすぎる」「全部1人で完結しちゃった」「なんだこれ」と、驚嘆のコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）