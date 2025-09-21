歌舞伎俳優の中村虎之介（27）がこのほど、出演する京都・南座10月公演「市川團十郎 特別公演」（10～26日）を前に、よろず～ニュースの取材に応じた。



【写真】「市川團十郎 特別公演」で『二人藤娘』を舞う大谷廣松と中村虎之介

10月公演の話題は、なんといっても大ヒット映画「国宝」で話題となった「二人藤娘」を虎之介と大谷廣松（32）での上演。「映画を見たときに、誰が最初に乗っかるのかな？と思っていたら、まさかの自分」と笑う。その一方で「映画を見て、歌舞伎に興味を持ってくださってる方がいらっしゃるんだったら、リアルな舞台を同じ演目で見せることは、重要なこと。自分で“乗っかろう"と思っても、実際にすぐに実現するのは難しい。 でもそれをすぐ実行に移して頂けたのはすごくうれしい」と團十郎に感謝を見せる。さらに「ハードルは上がっていると思うけど、そのハードルは乗り越えられる」と自信をのぞかせる。



「国宝」は「映画として感動した」という虎之介。だが「悪魔と契約して、愛や家族を捨ててまで国宝になるけど、 自分が求めてる理想像ではない。（吉沢演じる主人公は）ずっと景色を追い求めていた。行き着いた先が、お客様の拍手と笑顔というならわかる。自分が目指すのはそこなので」と歌舞伎役者としての矜持を見せる。



10月公演は全て初役で、昼の部の通し狂言「三升先代萩」で名古屋山三を、さらに夜の部の「車引」でも初役の桜丸を演じる。桜丸は「以前、（中村）勘九郎さんが演じていたのを見て、すごく格好よかった」と目を輝かせる。荒事とは対極にある成駒屋だけに、「やってみたいとは思っていたけど、実際に自分がやるとは思っていなかったので」と驚きを隠せない。今回、その憧れの勘九郎に、稽古をつけてもらう。「成駒屋の稽古場に勘九郎のお兄さんが来る…もう歌舞伎界が驚いている」と笑顔。桜丸を演じるために、筋トレとタンパク質中心の食事で、1カ月で6キロ体重を増やすなど、役作りにもストイック。



祖父は人間国宝の故坂田藤十郎さん、父は中村扇雀。上方歌舞伎のホープとして重責を担う。「もう待ったなし。もう27歳ですが、まだやったことのないものばかり。時間が足りない。実際にお役をもらわらないと、教えていただけない。どこから手を付けるじゃなくて、やれることをやらないと」と家の芸の継承への強い意欲を見せていた。



