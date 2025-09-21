¶âÈ±¤Ï²¦Â²¤Î¾Ú!? ÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤¿Âè£¸²¦½÷¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎÁÍýÄ¹¤ÏÈà½÷¤ò¼é¤ë¤ÈÀÀ¤¦¡¿¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¾ë¤Î¾®¿Í¤µ¤ó ¡Á¸æÈÓ²¼¤µ¤¤¡¢Æ¯¤¤Þ¤¹¤Ã¡Á§
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¾ë¤Î¾®¿Í¤µ¤ó ¡Á¸æÈÓ²¼¤µ¤¤¡¢Æ¯¤¤Þ¤¹¤Ã¡Á¡Ù¡Ê·ª¸¶°ì¼Â¡§Ì¡²è¡¢ÈþÂÞÏÂ¿Î¡¦ §áÇ£Ò¡§¸¶ºî/¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¾ë¤Î¾®¿Í¤µ¤ó ¡Á¸æÈÓ²¼¤µ¤¤¡¢Æ¯¤¤Þ¤¹¤Ã¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡Ö¡Ä¡Ä¤ª¤Ê¤«¡Ä¡Ä¤¹¤¤¤¿¡×¡£Âç¤¤Ê¤ª¾ë¤ÎÊÒ¶ù¤Çµ²¤¨¤ÆÅÝ¤ì¤¿½÷¤Î»Ò¡£ÍÄ¤¤Ì¿¤¬¿Ô¤¤è¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ç´ã¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÆüËÜ¿ÍOL¤ÎÁêÌÏÀé¿Ò¡£¡Ö¡Ä¡Ä»à¤ó¤Ç¤¿¤Þ¤ë¤«¤Ã¡ª¡×¡£¿©¤ÙÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¾ë¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦Àé¿Ò¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÍ¥¤·¤¤ÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¼¡¼¡£¸µOL¤¬Å¾À¸¤·¤¿Àè¤ÇÃÎ·Ã¤ò½ä¤é¤»¤ÆÀ¸¤¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¾ë¤Î¾®¿Í¤µ¤ó ~¸æÈÓ²¼¤µ¤¤¡¢Æ¯¤¤Þ¤¹¤Ã~¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
©︎Kazuhito Minagi/SQUARE ENIX ©︎PenekoR/SQUARE ENIX ©︎Kazumi Kurihara/SQUARE ENIX
