〈両腕がなく、両足も欠損状態で誕生→母から「こんな子、見たくない」と言われ、父からは殺されかけ…“先天性四肢欠損症”の女性（35）が20歳で知った「衝撃の事実」〉から続く

先天性四肢欠損症のタレント・佐野有美さん（35）。生まれつき両腕がなく、短い両足にある計4本の指と口を使って家事などを行う姿を発信し、障害とともに生きるリアルを伝えている。

【画像】両腕がなく、短い両足に指4本…“四肢欠損”の佐野さんが器用に家事育児をしている姿をたっぷり見る

かつては恋愛に対して苦手意識を持っていたと話す佐野さんだが、2017年に結婚し、2020年には第一子となる娘を出産した。現在のパートナーや義両親と出会った際の思い出などを振り返ってもらった。（全3回の2回目／続きを読む）



一時は恋愛に苦手意識を持っていた佐野さんだが、2017年に結婚して現在は5歳の子どもを育てている 写真提供＝本人、以下同

◆◆◆

――『五体不満足』で知られる乙武洋匡さんと親交があるそうですね。

佐野有美さん（以降、佐野） そうなんです。電動車椅子に乗り出したのも、母が『五体不満足』に影響されたことがきっかけでした。

それまでは手で押して進む普通の車椅子だったんで、初めて乗った時はヤバかったですね。

――全然違いましたか。

佐野 とにかく楽しくて、めっちゃ暴走しました（笑）。普段、家ではお尻を引きずってずりずり移動していたのでその速度しか知らなかったし、自分で動ける喜びがすごかったですね。

「私は自転車には乗れないけど、電動車椅子があればこんなに速く移動できる！」という喜びもあって、ビュンビュンで。だから母は、「ちょっと早かったかしら」みたいに戸惑ったらしいです（笑）。

――そういえば知り合いの人が街で乙武さんに会ったとき、「めちゃくちゃスピードが速かった」と言ってました。

佐野 当時は時速2キロくらいで、それでも速く感じましたが最近の電動車椅子は最高で6キロくらい出ますからね。ただ、私が乗っているモデルがもうすぐ販売終了になっちゃうんで、乙武さんにも相談してみようかなとか、いろいろ考えてます。

――定期的に買い替えてるんですか。

佐野 最長でも10年で買い替えるべきだといわれていて、今乗っているのは6代目かな。障害者手帳があるので1割負担ですが、定価は1台250万円くらいするんですよ。

手で操作する電動車椅子が一般的なモデルになるんですけど、私の場合は足で操作するタイプで、完全に特注です。でも、買ってから10年経つと職人さんが別の人に代わっていることもあるので、そういった意味でちょっと大変ではあります。

小中学生時代には、何回も「死にたい」と思ったことも

――電動車椅子で小中高と通常学級に通っていたそうですが、小学校のときに大きな挫折があったそうですね。

佐野 手がない、足がないって言われ続けてきたこともあって、とにかく口だけは負けてたまるかと、傲慢になっていたんですね。結果的に、友だちから「もう有美にはついていけない」と言われて、一人ぼっちになりました。

――心無い言葉をかけられたとき、友だちが助けてくれたこともあったそうですが、その友だちが離れていってしまったと。

佐野 誰にも消しゴムを拾ってもらえなかったとき、ようやく、「私って自分じゃ落ちた物も拾えないんだ」と気づきました。

それからは、「よくこんな体とみんな遊んでくれてたよね」みたいな感じで自分が大嫌いになっちゃって、何回も死にたいと思いましたね。

――それまではご自身の体について悩むこともあまりなかった？

佐野 環境がよかったからこそ、あまり悩みを持たずに済んだんだと思います。その一件を機に、とにかく嫌われないよう、自分の意見も言わなくなってしまいました。

表面的にはうまくやっているように見えたと思いますが、中学時代は、「あと何日行けば休みだな」と、休みの日を心待ちにするほど学校が嫌でたまらなかったです。

「なんでいつも有美ばっかり！」姉と母の涙が、自分を変えた

――一転、高校時代はチア部に入り、卒業後は声のお仕事をはじめてメディアにも出演されます。転機は？

佐野 ある日、3つ上の姉が「なんでいつも有美ばっかり！ 私は何？ 私も家族だよね？」と、ものすごい怒っている声が聞こえてきてしまったことがあって。

――お姉さんも溜まっていたものが何かあった？

佐野 私が中学3年生のときで、3つ違いなので姉も高校卒業を控えていた時期でした。私は学校が嫌だし人間関係にもう悩みたくないし、義務教育でもないしで、進学する気がなかったのですが、両親は私を進学させたがっていたんです。ただ、私が通うとなると、エレベーターがあるような私立じゃないと難しいので、お金もかかりますよね。

一方の姉は看護学校に進むつもりで両親に相談したら「ごめん、どうしても有美を私立の高校に通わせたいから、あなたの学費は払えない」と言われて、溜め込んでいた思いを爆発させたんです。

――その声をたまたま聞いてしまったんですね。

佐野 自分の部屋の隣で母と姉が言い合ってたから、丸聞こえで。ただ、姉の思いも知ったことで、「どうせこの体だし、もう何をやっても無理」なんていじけてる場合じゃないと、吹っ切れましたね。

――その後、佐野さんとお姉さんとの関係は……？

佐野 姉はその後、自分で学費を稼いで見事、看護師になりました。「あの時はマジでムカついた」って言われましたけど（笑）、本当に感謝しかないですし、今も仲良しです。

男性と待ち合わせしたのに「ごめん。無理」と逃げられた過去も

――その後、2017年にご結婚されました。お相手は学生時代からのお付き合いの方とかですか？

佐野 いえ、友だちからの紹介で、社会人になってから会った人です。恋愛はずっと苦手でほとんど諦めてたんですけど。

――苦手になるきっかけがあった？

佐野 中高時代、メールでやりとりをしていた男の子がいたんですけど、いざ待ち合わせの場所に行ったら素通りされたことがあって。

――佐野さんを見て逃げた？

佐野 事前に障害のことを話していても、結局、「ごめん。無理」ってなって。たぶん怖くなったんでしょうね。

「別に気にしないよ」って受け入れてくれた人もいたにはいたんですけど、なんか、優しさが私の求めているものと違うというか。

――「僕が車椅子押してあげるよ」みたいな、押し付けがましい感じとかですか？

佐野 そうそう。「自分で食べられる？ 俺が食べさせてあげようか」とか言われても、「自分でできるし」ってなっちゃうんですよ（笑）。“優しくしてあげてる俺ってかっこいい”みたいなのが透けて見えるともうダメというか。

――今のパートナーの方には、それがなかった？

佐野 今の旦那は本当に普通というか、自然体でいられるなと。私が足で食事をすると、普通は驚くじゃないですか。「足でできるんだ。すごいね」とかって言う人もいたんですけど、それさえなかったんですよ。

通路が狭かったら、何も言わなくても自然と物をどけてくれて、「あ、通れる？」みたいな。「この人、昔からの友だちだった？」っていうぐらい自然で。

デート前日に、全身の写真を送ると……

――それは惹かれますね。

佐野 ただ、夫は夫で葛藤があったみたいです。付き合ってから聞いたんですけど、「ごめんだけど、本当は1回、会うかどうか迷った」って言われました。

会ってもし私を傷つけるようなリアクションをとったらいけないけど、自信が持てなかったらしくて。それで友人に相談したら、「たぶんその子はいろいろ言われ慣れてるから、別に気にしないでよくない？ 一人の子として接すればいいんじゃないの？」みたいに言われて、踏ん切りがついたそうです。

――佐野さん自身、以前の経験から、障害のことを相手に伝えるのに躊躇はなかったですか？

佐野 それこそ、夫を紹介してくれた友だちに、「私のこと伝えてくれてる？」って聞いたら「言ってないよ。てか、そこは私じゃなく有美が自分で言うことでしょ」って諭されて、反省しました。

それで、デートの前日に長文で自分のプロフィールと全身の写真まで送ったら、彼から、「分かったよ。大丈夫だよ」と返事があったんです。

義両親は、足で食事をする姿も受け入れてくれた

――交際から3年後に結婚されたそうですが、パートナーの家族と会ったときの反応はいかがでしたか。

佐野 ご両親もめちゃくちゃ普通だったんです。最初は驚いたそうですけど、「息子が決めた子なら」と、自然に受け入れてくれました。

私が足で食事するのは驚かれてたんですけど、「ごめんね、見ちゃって。でもすごいなと思って」みたいな感じで、「（腕がないと）大変でしょ」みたいな一歩引いたような言葉は一切言われなかったですね。

――「大変でしょ」は、言ってしまいがちな気がします。

佐野 小さい時から街中で、特におじいちゃんやおばあちゃんからは、「かわいそうだね」「大変だね」って言われてきました。悪気はないのはわかるんですけど、またか……って思うこともあって。

だから、夫のご両親から「息子のことよろしくね」って言われたときは、「彼のご両親、すごっ」ってなりました（笑）。

よくよく聞いたら、夫の妹さんに脳性麻痺のお友だちがいたみたいで、その子が何かつらい目に遭ったとき、義理のお母さんが「差別するな！」って周りに対して怒ったこともあったそうです。

――2020年に出産され、5歳の娘さんがいらっしゃいます。SNSでは育児などについても発信されていますね。

佐野 応援してくれる方がたくさんいる一方で、障害のある私が子どもを持つことについて、誹謗中傷もあって。

「障害者のくせに子ども産むな」とか「将来ヤングケアラー確定だ」とか。一番つらかったのが、娘に対して「今すぐ母親から逃げてほしい。あなたは絶対不幸になる」というコメントでした。

〈念願の妊娠・出産→「障害者が子どもを産むな」「産んだことが虐待」と言われ…両腕がない“四肢欠損ママ”（35）が誹謗中傷に思うこと〉へ続く

（小泉 なつみ）