◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィック・ネーションズカップ（PNC）2025 日本―フィジー（2025年9月20日 米ユタ州ソルトレークシティー）

世界ランキング13位の日本は同9位のフィジーと対戦し、前半を10―26とリードを許して終えた。PNC決勝は2年連続同カードで、昨年は日本が17―41で敗戦。6年ぶりのフィジー戦勝利およびPNC制覇を目指し、後半の40分間に臨む。

日本は前半5分、ゴール前のラインアウトから狭いサイドを突き、最後はHO江良颯（東京ベイ）が代表初トライをマーク。幸先よく7点を先取すると、同20分にはSO李承信（神戸）のPGで加点。これ以上のない形で最初の20分を終えたが、その後は縦横無尽にボールをつなぐフィジーのアタックに翻弄（ほんろう）され、同21分にキックオフから一発でトライを許すと、さらに3トライを追加され、あっという間にリードを広げられた。

今大会の1次リーグでカナダに57―15、米国に47―21で快勝。先週行われた準決勝のトンガ戦では、トンガ相手の歴代最多記録となる62得点、8トライで圧勝し、決勝進出を決めていた。一方で準決勝で先発していたFLベン・ガンター（埼玉）、WTB石田吉平（横浜）、FBサム・グリーン（静岡）がいずれも負傷離脱。この日も当初先発予定だったCTBディラン・ライリー（埼玉）が急きょメンバーを外れるなど、苦しい状況でキックオフを迎えていた。