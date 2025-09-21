〈「待ち合わせした男子が『ごめん、やっぱ無理』と逃げちゃって…」両腕がなく、両足の指は計4本の“先天性四肢欠損症”女性（35）が「恋愛への苦手意識」を克服できたワケ〉から続く

生まれつき両腕がなく、短い両足と計4本の指という“四肢欠損”で生まれた佐野有美さん（35）。2020年に念願の第一子を出産し、“四肢欠損ママ”として四肢欠損でも家事育児をこなせる姿を積極的に発信している。

2020年に第一子を出産した佐野さん 写真提供＝本人、以下同

“特別仕様”のキッチンを設けて、床に座ったまま調理できるように

――現在、家族3人暮らしということですが、家の中に「佐野さん仕様」の部分もある？

佐野有美さん（以降、佐野） マイホームを建てるときにいろいろ工夫してもらって、階段の段差を低くしたり、電気のスイッチの位置を足元につけてもらったりしてますね。

――これまでのお家ではどうやって電気をつけていたんですか。

佐野 アパート時代はリモコンで電気をつけてたんですけど、主電源がオフになっているとリモコンが使えなくなってしまうので、それで困ることもよくあって。

なので、今の家では私がよく行くリビングと寝室だけ、通常の高さに加えて私用の低い位置にスイッチをつけてもらい、玄関などはセンサー式のものにしました。

あと、基本的にすべて足で作業をするので、台所仕事は床でできるようなかたちにしたんです。

――床で調理や洗い物ができると。

佐野 そうですそうです。埋め込み式のシンクを作って、その隣に卓上のIHコンロを置いて料理をしています。

あとトイレは、すぐ横に踏み台を作って、お尻を使って水平移動して便座に座れるようにしてもらいました。

「この人、生理だったことあるのかな？」夫はナプキンの着脱介助がとても上手

――最後まで助けを借りずに、一人で完結できるようになっている？

佐野 足でちぎって丸めたトイレットペーパーを踏み台の上に置いて、その上にお尻を乗せて拭くので、すべて処理できますよ。

ただ、外出先では夫や友だちに手伝ってもらわないと難しいですね。その点、夫は交際しているときからスムーズに介助をしてくれたので、本当に感謝しています。

――一番頼みにくい部分ですよね。

佐野 トイレの介助は同性の人にしか頼んだことがなかったし、好きな人にしてもらうのはめちゃくちゃ抵抗があったので、皆で遊びに行ったときは夫にバレないよう、友だちにこっそりお願いしてたんです。

でも、それに気づいた彼が、「俺に言ってよ」と言ってくれたのでこわごわお願いしたら、めちゃくちゃスムーズに介助してくれて。「生理もナプキン全然替えるし〜」みたいなノリだった上に、ナプキンをつけるのもめちゃうまくて、「この人、生理だったことあるのかな？」と思うほどでした（笑）。

今までで一番「手が欲しい」と思った瞬間は……

――「手足がほしいと思うことがありますか」と質問をされることもあるそうですが。

佐野 そりゃあ、ありますよね（笑）。小さいときは皆と一緒に走ったり、自転車も乗ったりしたかったですし。

でも、一番「手が欲しい！」と思ったのは子どもを生んでからですね。娘をこの手で抱っこしたい、というのは今も思います。

――出産前から、育児についていろんな準備をされたそうですね。

佐野 妊娠前から、社会福祉協議会や子育て支援センターなどに行って受けられる支援を確認して、どうやったら子育てができるか、たくさんリサーチしました。

妊娠後も、保健センターで赤ちゃんの人形を借りて何度もおむつ替えの練習や授乳方法を考えて、自分なりにできる育児を模索していった感じです。

――お子さんを持つにあたって心配だったことは？

佐野 育児全般もそうですし、最初は先天性四肢欠損症が遺伝する可能性があるかも気になりました。やっぱり私自身、いろいろと苦労もあったので。あと、そもそも、私は妊娠できるのか？ということも含めて、お医者さんに相談して。

そうしたら、障害が遺伝する可能性は低いこと、私も夫も問題なく妊娠できる力があることがわかったので、いろいろと準備を進めていったんです。

――妊娠がわかったときの心境は。

佐野 妊活をはじめて1年くらい子どもができなくて、生理がくる度、「障害がある私はやっぱり妊娠できないのかも」と落ち込んでいました。

コウノトリキティちゃんのストラップを夫婦でつけたこともありましたね。このストラップはコウノトリのくちばしが折れると妊娠するっていうジンクスがあるんですけど、3カ月くらいで折れて、そこからしばらく時間はかかったけど、自然妊娠できて本当に嬉しかったです。

「障害者が子どもを産むな」「産んだことが虐待」と言われ……

――佐野さんが子育てしていることについて、SNSで心無い言葉を発する人もいます。

佐野 私の育児動画がXで拡散された結果、「障害者なのに子ども産むな」「産んだことがもう虐待」「社会に出たらいじめにあう」といった書き込みが押し寄せて。

四肢欠損というだけで、「自分のこともできないのに、子どもを作るなんて意味が分からない」と言われがちなんですよね。

――実際には、一人でできることもたくさんあるのに。

佐野 だから、自分ができることや、逆に助けが欲しいことも、もっと発信していこうと思ってるんです。

まあ、誹謗中傷を書き込むような人にとっては、「だから何？」って感じかもしれませんけど、もうそこは気にしないでいこうと思っています。

――現在5歳のお子さんから、佐野さんの障害について聞かれることはありますか。

佐野 子どものお友だちからは、「なんで手がないの？ 足がないの？」と聞かれることはあったんですけど、娘からはストレートに聞かれたことは一度もなくて。なんなら、「ママの足は手なんだよね」という感じで、彼女なりに理解してくれていて、ありがたいなと思ってたんです。

ただ、イヤイヤ期の時期に、「口でやるのはやめて」と言われてハッとしたことがあって。

――佐野さんは足に加えて、口も使いながらいろいろと作業をするんですよね。

佐野 そうですね。その時は、口で布団をかけ直そうとしたんですけど、「汚い、口ではやめて」と言われたんです。

私にとっては手のような感じで口を使っていたけど、普通に考えたらたしかに汚いよね、と。自分中心で物事を見ていたことに気付かされて、それからは「これは口を使うけどいい？」とかって聞くようにしています。

義手・義足を試したこともあったが、すぐにやめた

――佐野さんが小さいときは、今以上に差別や偏見がかなりあったそうですが、社会の変化を感じる瞬間はありますか。

佐野 昔は「一般の人」と「障害者」が明確に分けられていて、「障害者＝かわいそうな人」と、障害者を見下すような時代だったと思うんです。周りの人からも「大変だね」って言われることが多くて、小学生の時に義手・義足を作ってもらったことがありました。

――今も使うことはあるんですか？

佐野 いや、すぐにやめちゃいました。私の将来を案じた両親が作ってくれたんですけど、当時は一通りのことが自分でできたので、「足でできるのに、なんで今さら手を使う練習するんだろう？」みたいな感じだったんですよね。そもそも義手だけで2〜3キロあったので、つけてるだけでもかなり大変でした。

それで最終的には両親も、「有美はこのままが良かったんだね、ごめんね」という感じになって、義手も義足も2年くらいでやめちゃいました。

「見ちゃダメ」「かわいそう」と言われない時代になりつつある

――それだけ当時、ご両親は世間の風当たりを感じていたと。

佐野 今はだんだんと差がなくなってきたというか、娘が通っている保育園でも、保護者の私に対する反応が、自分が小さかった時と比較して全然違うんですよね。もちろん、子どもたちも変わってきたなと感じます。

――保護者の変化が、子どもたちにも影響している？

佐野 間違いないと思います。昔の大人って、「見ちゃダメなもの」って目をそらすか、「あの人はかわいそうだね」みたいな反応だったんです。

だけど今は、「なんであの人、手がないの？」って子どもが聞くと、「◯◯くんだって生まれつきおっぱいないでしょ。それと一緒だよ」みたいな感じで、ちゃんと説明してくれたりしてて。

そうやって、周りにいる大人がちゃんと受け止めていると、子どもも「怖い」とかって言わないんですよね。今では、電動車椅子のことを「かっこいい」とか「僕も乗りたい」とか、そんな言葉をかけられるようにまでなりました（笑）。

障害者自身が発信しないと、世の中は変わらない

――佐野さんは『24時間テレビ』などでも障害について発信しています。

佐野 出してもらっている立場で恐縮ですけど、いくら『24時間テレビ』に障害者を出しても社会が大きく変わることはなくて、普段やっている番組にも普通に障害を持った人が出ることで、変わるんじゃないかな、と思っていて。

あと、厳しい言い方になりますけど、障害を持った人自身も、自然と理解してもらおうと思ってちゃ駄目なんじゃないかと思うんです。

講演会とかで、「私はあなたと同じ障害者なんで、仲間ですね」と声をかけられることがあるんですけど、「いや、私は仲間じゃないです」と。自分には何ができて、どんな助けが必要か、こちらから発信しなければわからないから、簡単に一般の人と距離を置くような線引きを自らしたくないんです。

だから私も、娘の保育園なんかでは明るく自分から話しかけるようにしていますし、「差別や偏見をなくそう」と言うなら、自ら発信していくことからはじめませんか？って思ってるんです。

