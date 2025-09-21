島根県安来市特産のドジョウから取った出汁（だし）を使ったクラフトビール「やすぎエール」が今月、市内で発売された。

一風変わった組み合わせだが、ほのかに残る出汁の後味がかんきつ系のホップの香りを引き立たせているといい、お土産用などとして人気を集めている。（沢野有輝）

やすぎエールは、ビールの原料である麦汁に、煮干しにしたドジョウから取った出汁や独自の割合で配合したホップを入れ、発酵させて造る。フルーティーな味わいと苦みを楽しめる「アメリカンペールエール」に分類される。ラベルは安来市出身のお笑い芸人ネゴシックスさんがデザインし、２匹のドジョウが愛らしく描かれている。

開発したのは、クラフトビールの醸造所「ろんぢんブルワリー」（安来市荒島町）の石川正浩さん（３５）。松江市出身で、お酒が飲めるようになった大学生の時、「苦いのにおいしい」ビールの魅力に取りつかれた。飲食事業などを手がける安来市内の会社に入社後、調理や農作物の栽培に従事。２年前に設立した醸造所の発足メンバーとなった。

これまでに地元産のトマトや米、日本酒の酒かすを取り入れたクラフトビール４種類を世に出した。今年開かれた日本地ビール協会主催の審査会「ジャパン・グレートビア・アワーズ」では、計３銘柄がボトル・缶部門で金賞や銅賞に輝いた。

やすぎエールを造るきっかけは今年３月。市内のスナックで安来青年会議所副理事長の内田浩平さん（３６）と出会ったことだった。酒が進んで意気投合する中、ドジョウの養殖を行う内田さんから「市の名物ドジョウを使ってビールを造れないか」と持ちかけられ、快諾した。「安来の名物を扱える上に、ビール造りの意欲をかき立てられる素材だ」と思った。

日本青年会議所が取り組む地域ブランド確立プロジェクトの一環としてビール造りが行われた。ドジョウの出汁の良さが生きるビールの種類や適したアルコール度数などを見つけるため、２か月間試行錯誤して完成させた。

アルコール度数は５・５％。３３０ミリ・リットルの瓶入りで税込み６６０円。今月１日に発売されてから、これまで２００本近く売れたという。石川さんは「地元の魅力が味わえると思う。面白半分でもいいので手に取ってもらいたい」と話す。

やすぎエールはろんぢんブルワリーのほか、同市中海町の道の駅「あらエッサ」で購入できる。問い合わせはメール(rondinbrewery@gmail.com)で受け付ける。