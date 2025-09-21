不倫からのゴールイン。でも、始まったのは元嫁の“里帰り出産中”…素直に祝えない【ママリ】

不倫相手と結婚した友人を心から祝福できない

友人の結婚について。



友人が不倫相手と結婚しました。

不倫相手といえども、不倫後一度関係を解消、その後しっかり相手側が離婚をした後に、交際をスタートさせ結婚したようです。



離婚後の交際といえども、以前不倫していた相手。

不倫時期は元嫁さんが里帰り出産で家を空けていた時期です。

既婚で子供がいる私からしたらどうしても受け入れられないのですが、当人たちが良ければめでたいことだから快く祝えますでしょうか？

友人の結婚は、本来ならとてもおめでたいこと。しかしその相手がかつての不倫相手と聞いたら、心から祝福できますか？アプリ「ママリ」にも、不倫相手と結婚した友人を素直に祝えないとの投稿がありました。投稿者さんは友人の結婚はとても喜ばしいことと思う一方で、相手の家庭を壊して掴んだ幸せに複雑な気持ちを感じているそうです。これから友人とどう向き合っていけばよいのでしょうか。

投稿者さんの友人は、不倫の末に結婚されたそうです。結婚はおめでたいですが、友人が不倫をしていた時期は、相手の奥さんが里帰り出産で家を空けていたときとのこと。相手の奥さんの気持ちを考えると、同じ子どもをもつママとしてはどうしてもツラく感じてしまいますね。



正式に交際をはじめたのは相手の離婚が成立してからのようですが、投稿者さんが悩んでいるように快くお祝いするのは難しいかもしれません。

不倫からの結婚にさまざまな声が

この投稿にママリでは、さまざまな意見が寄せられていました。その中には「おめでとうとは言っても、心から祝福はできない」との声がありました。

私も友達に不倫から結婚した人いますよ！

お祝いも渡したし、おめでとうって思っていますが、心からは祝っていないです🤣

もちろんその思いを他の友達に話したりは絶対しませんが、相手側に1歳の子がいたこともあり、自分が不倫された立場だったらと相手の奥さんの気持ちも考えてしまい、気持ちの良い物ではないです。

qa.mamari.jp

相手の家庭や夫婦関係がどんな様子だったかはわかりませんが、不倫のイメージは良いとはいえません。ましてや出産を控える妻がいるにもかかわらず、不倫・離婚をして再婚するというのはなかなか応援しづらい状況です。表面上だけ「おめでとう」という感じを出すだけでもよさそうですね。



ほかには「一緒に遊んだり友人の夫と会ったりせず、距離をとる」との声もありました。

うーーーん。難しいですね😓

おめでとう、お幸せに！とは思いますが、

qa.mamari.jp

不倫をしてから結婚したということを知っていると、友人の夫に会うのは少し気まずいもの。今までどおりの友人関係を続けるのは難しいかもしれません。投稿者さんが望まないのであれば、少しずつ距離をとって会わないようにするのもよさそうです。



不倫をしていた相手と結婚する友人を快く祝福できないと感じる人は、決して少なくありません。今後の付き合いも含めて、慎重に対応した方がよいでしょう。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）