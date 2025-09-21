俳優の木村文乃（37）が19日、Instagramを更新。品数豊富な手料理を披露するとともに、子どもの反応を明かすと様々な反響が寄せられている。

【映像】木村文乃、2歳我が子の“顔出し”ショットを公開

これまでにも、レパートリー豊富な日々の食事をInstagramにアップしてきた木村。料理に向かって手を伸ばす我が子の顔出しショットや、2歳を迎え手巻き寿司の前でピースする姿を投稿すると、「可愛い子見えますね〜」「ぷくぷくした可愛らしい手。癒やされます」と話題になっていた。

木村文乃、今年初のサンマを使った手料理

2025年9月19日の更新では、今年初だというサンマをはじめ、だし巻きたまご、ホウレンソウとツナのマヨあえなど、品数豊富な手料理が並ぶ食卓の様子を披露している。

「久々にちゃんと料理できたのにチビうさ（子ども）はぜんぜん食べてくれませんでした。みんなそろった食卓がうれしそうだったから、まぁそれでいいか」

木村の投稿にファンからは、「美味しそうな手料理…ステキな食卓」「気合い入れた料理ほど食べてくれない、あるあるですね」「いつもバランスの取れた食事で、見習いたいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）