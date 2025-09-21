TBS NEWS DIG Powered by JNN

俳優の山田裕貴さんが自身のＸを更新。
階段から転落したことを明かしました。
 

山田裕貴さんは「階段からアクションシーンレベルで転げ落ち　めちゃくちゃ痛がっていたら『大丈夫ですか？』と　スーツを着た男性が声をかけてくれた」と、投稿。

続けて「派手に転げ落ちたが　世界はまだ温かいと感じた」と、綴りました。
 


そして「その後、ちょっと座り込んでいたら　『気分が悪いわけじゃないですか？』と　お店の店員さんが通りかかり　顔を覗き込んで声をかけてくれた」と、記しました。

最後に、山田裕貴さんは「怪我なし、心は感謝で溢れている　ありがとう」と、その思いを綴っています。

 



この投稿にファンからは「アクションシーンでかと思ったら、プライベートでなんですね　大丈夫でしたか？　声をかけていただけるの嬉しいですね♡　痛みはあったけど、温かさを感じられてほっこりしましたね　お気をつけくださいね」・「大丈夫ですか？　心ほっこりエピソードありがとう　気付かないところ怪我してるかもしれないので気をつけてくださいね。」・「えーー　大丈夫ですか？　少しでも痛いとこあったら、病院で診てもらって下さいね　お大事に」などの反響が寄せられています。

