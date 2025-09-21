元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２１日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」に出演。元カノから“詐欺被害”を主張した。

この日は、「ゲンバ反省会」第２弾として放送。一茂は、以前の放送で、大学時代に付き合っていた彼女との交際について詳細に明かしていた。かまいたちの濱家隆一から「奥さんから何か言われたりはなかったですか？」と聞かれると、「全くない。実はこの昔の彼女って、俺と結婚した後、女房と会ってる。女房と元カノがロサンゼルスで会ってる。この話も多分知ってたんじゃない」と夫人も周知していたと説明した。

なぜか続けて、「俺昔さあ、思い出したんだけど…。広島に彼女がいてさ。『ちょっと今度、東京来れば。俺、羽田空港に迎えに行くから』って。航空運賃とか渡してさ」と別の元カノの話を自ら切り出した。

「当時、今みたいに通信網が発達してないから、電話一発だけだから。待てど暮らせど、来ないわけ。電話したら、『私は前日に行ってた』って言うわけ。『だってこの日って言ってたじゃん』って言ったら、『あなたが出迎えてないから帰った』っていうわけ」と迎えに空港まで行ったものの、結局出会えなかったと明かした。

一茂は「後から考えたら多分、“来い来い詐欺”だった。俺が来い来いって言ってるんだけど、先に航空運賃、現金で渡してるじゃん。多分、行ったという風にして実は来ていない」と“詐欺”被害を主張していた。

ここでナレーション担当のヒコロヒーが「詐欺ではなくて、単に一茂さんが日付けを間違えてただけかもしれませんけどね？」とツッコミを入れていた。