FIBA Intercontinental Cup ±§ÅÔµÜ vs ¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥êSC
9·î20Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥¤¥ó¥É¥¢¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢FIBA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¦¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ëー¥×Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ëー¥×A¤Î±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥êSC¡Ê¥ê¥Ó¥ä¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥êSC¤ÏNBA¤ÈFIBA¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥êー¥°¤òÀ©¤·¤¿¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÆ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£Î¾¥Áー¥à¤È¤â¥°¥ëー¥×½éÀï¤Ç¥¦¥Ë¥«¥Ï¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¼Ô¤¬3°Ì·èÄêÀï¤Ë¿Ê¤à½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤À¡£
±§ÅÔµÜ¤Ï#6 Èæ¹¾Åç¿µ¡¢#12 ¹âÅç¿Â»Ê¡¢#25 D.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¡¢#33 ¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡¢#34 ¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥êSC¤Ï¡¢#4 Makur Maker¡¢#5 Jean-Jacques Boissy¡¢#7 Naseim Badrush¡¢#23 Ivan Almeida¡¢#28 Ismael Romero¤¬ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ðー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë3P¥·¥åー¥È¤òÉð´ï¤Ë¹¶¤á¤ë±§ÅÔµÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥êSC¤Ï¹â¤µ¤òÍøÍÑ¤·¡¢#4 Maker¤È#28 Romero¤¬Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ17ÆÀÅÀ¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5ËÜ¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹9ÆÀÅÀ¤È¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤â¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥êSC¤Î¹â¤µ¤¬¸÷¤ê¡¢±§ÅÔµÜ¤Ï14-21¤È7ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ò½ª¤¨¤¿¡£
ºÇÂç10ÅÀº¹¤Þ¤Ç³«¤±¤é¤ì¤¿±§ÅÔµÜ¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤Î³èÌö¤òÃæ¿´¤ËÏ¢Â³14ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£°ì»þ¤Ï¥êー¥É¤òµö¤¹¤â¤Î¤ÎºÆ¤ÓµÕÅ¾¤·¡¢±§ÅÔµÜ¤¬36-35¤È1ÅÀ¥êー¥É¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤ÏÁ°È¾¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ë5ËÜ¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー2ËÜ¤òÁ´¤Æ·è¤á¤Æ15ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥êSC¡£Áá¡¹¤Ë6ÅÀ¥êー¥É¤òµö¤·¤¿±§ÅÔµÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤ª¸ß¤¤ÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¡¢59-62¤È3ÅÀ¥êー¥É¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¿Í¤·¤«¤Ã¤¿¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥êSC¤Î#23 Almeida¤¬ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í»Ï¤á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±§ÅÔµÜ¤Ï#34 ¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤¬Ä´»Ò¤ò¾å¤²»Ï¤á¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç25-50¤È°µÅÝ¤µ¤ì¡¢78-87¤Ç¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥êSC¤Ï#28 Romero¤¬21ÆÀÅÀ¡¢15¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢#4 Maker¤È#14 Marcos Knight¤¬¤½¤ì¤¾¤ì20ÆÀÅÀ¡¢#23 Alemida¤¬13ÆÀÅÀ¡¢9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢3°Ì·èÄêÀï¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
°ìÊý¡¢±§ÅÔµÜ¤Ï#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬28ÆÀÅÀ¡¢5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢7¥¢¥·¥¹¥È¡¢#6 Èæ¹¾Åç¤¬15ÆÀÅÀ¡¢4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢#34 ¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤¬13ÆÀÅÀ¡¢6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ëー¥×Àï2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£21Æü14:00TIPOFF¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Î5°Ì·èÄêÀï¤Ç¤Ï¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ÃÏ°èÂåÉ½¤Î¥¤¥é¥ï¥é¡¦¥Ûー¥¯¥¹¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¢¨»î¹ç»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨»þ¹ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë14:00 TIPOFF¡¡ 5°Ì·èÄêÀï¡Ê±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ vs ¥¤¥é¥ï¥é¡¦¥Ûー¥¯¥¹¡Ë
ÇÛ¿®URL¤Ï¤³¤Á¤é
¾ÜºÙ
FIBA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×2025ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÊB.LEAGUE¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
FIBA ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È