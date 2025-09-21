FCÅìµþ¤ÎÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¾¡Íø¤ÎÎ¢¤ËÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤¢¤ê¡£Àîºê¤ÎÀä¹¥Ä´ÃË¡¦°ËÆ£Ã£ºÈ¤ò´°Éõ¤¹¤ë¤µ¤¹¤¬¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê
¡ÎJ£±Âè30Àá¡ÏÀîºê £°¡Ý£± FCÅìµþ¡¿£¹·î20Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
¡¡Åù¡¹ÎÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Àîºê¤ÈFCÅìµþ¤ÎÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢½¾Íè¤Î£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°È¾¤Ï£´¡Ý£´¡Ý£²¤ÇÎ×¤ó¤ÀÀîºê¤ËÂÐ¤·¡¢23Ê¬¤Î±óÆ£·ÌÂÀ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿FCÅìµþ¤¬¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡£´¡Ý£´¡Ý£²¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤³¤ÎÆü¡¢FCÅìµþ¤Îº¸SB¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¡¢10·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤À¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àîºê¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤ë¡¢¸ø¼°Àï£¶»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ëÃæ¤ÎÀä¹¥Ä´¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢28ºÐ¤Î°ËÆ£Ã£ºÈ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¡Ê°ËÆ£¡Ë¼«¿È¤ò»ß¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÅìµþ¤Ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤òÄ¹¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¯Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£¤Ï¡ËËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢Èà¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Èº£Æü¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢39ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¿¿¹üÄº¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤âÈäÏª¡£¸åÈ¾¡¢°ËÆ£¤Ë´Ö°ìÈ±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤¿¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤Î¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¡Ê°ËÆ£¡Ë¤Îº£¤ÎÄ´»Ò¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÀîºê¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Î¡Ë¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥çÁª¼ê¤âÈó¾ï¤Ë´í¸±¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº¸±¦¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¡ÊÄ¹Í§¡Ë¤Ë¤½¤Î¥¿¥¹¥¯¤ÏÍ¿¤¨¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Û¤Ü´°àú¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¹Í§¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤ÀÁ´Á³ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤¬¹â¤¤Ê¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Þ¤À¶ÛÄ¥´¶¤ò¡¢´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍèÇ¯£¶·î¤Î¼«¿È£µÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¡¢Ç®¤¤ÃË¤Ï¤µ¤é¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡Åù¡¹ÎÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Àîºê¤ÈFCÅìµþ¤ÎÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢½¾Íè¤Î£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°È¾¤Ï£´¡Ý£´¡Ý£²¤ÇÎ×¤ó¤ÀÀîºê¤ËÂÐ¤·¡¢23Ê¬¤Î±óÆ£·ÌÂÀ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿FCÅìµþ¤¬¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡£´¡Ý£´¡Ý£²¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤³¤ÎÆü¡¢FCÅìµþ¤Îº¸SB¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¡¢10·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤À¡£
¡ÖÈà¡Ê°ËÆ£¡Ë¼«¿È¤ò»ß¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÅìµþ¤Ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤òÄ¹¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¯Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£¤Ï¡ËËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢Èà¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Èº£Æü¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢39ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¿¿¹üÄº¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤âÈäÏª¡£¸åÈ¾¡¢°ËÆ£¤Ë´Ö°ìÈ±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤¿¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤Î¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¡Ê°ËÆ£¡Ë¤Îº£¤ÎÄ´»Ò¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÀîºê¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Î¡Ë¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥çÁª¼ê¤âÈó¾ï¤Ë´í¸±¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº¸±¦¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¡ÊÄ¹Í§¡Ë¤Ë¤½¤Î¥¿¥¹¥¯¤ÏÍ¿¤¨¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Û¤Ü´°àú¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¹Í§¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤ÀÁ´Á³ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤¬¹â¤¤Ê¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Þ¤À¶ÛÄ¥´¶¤ò¡¢´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍèÇ¯£¶·î¤Î¼«¿È£µÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¡¢Ç®¤¤ÃË¤Ï¤µ¤é¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª