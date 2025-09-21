「色気がヤバい」「渋みが増した」賀来賢人、大人の魅力あふれる眼鏡×スーツ姿に称賛の声！
俳優の賀来賢人さんは9月19日、自身のInstagramを更新。大人の魅力たっぷりの眼鏡×スーツ姿を披露しました。
この投稿にコメントでは、「かっこよすぎます！」「カッコ良すぎて一気に目が覚めた」「男性の色気がたっぷり」「イケメンすぎません？」「色気がヤバい」「渋みが増しました！？」「かっこよすぎて息が止まった」「この上品さは誰でも出せるものじゃない」と称賛の声が多数寄せられています。
全国の劇場で、現在公開中の第2弾『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』の上映後に第3弾の超特報映像が特別上映され、ファンからは歓喜の声が上がっています。今後も随時発表予定の続編情報が楽しみですね！
(文:福島 ゆき)
「男性の色気がたっぷり」賀来さんは、「カルティエ 銀座4丁目ブティックが9月19日にオープンします」とつづり、4枚の写真を投稿。黒いスーツ姿に眼鏡をかけた賀来さんが、アジア最大の総面積を誇り、日本初のプライベート空間「レジデンス」を併設して新しくオープンした「カルティエ 銀座4丁目ブティック」内を見て回る姿が披露されています。
音羽尚役の続投が決定！劇場版『TOKYO MER』第3弾の公開が決定し、主演の鈴木亮平さんと厚労省のMER計画推進部統括官・音羽尚を演じている賀来さんの続投が発表されています。
