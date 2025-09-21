「理想の夫婦像だ」と思う「芸能人夫婦」ランキング！ 「中尾明慶×仲里依紗」夫婦を抑えた1位は？【2025年最新】
互いに人気俳優としての仕事をこなしながら、夫婦として、親として支えあう姿に理想の夫婦像を抱く人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年9月3〜4日の期間、全国10〜70代の男女287人を対象に、「俳優の芸能人夫婦」に関するアンケートを実施しました。その中から、「理想の夫婦像だ」と思う「芸能人夫婦」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
映画『時をかける少女』で初共演、テレビドラマ『つるかめ助産院〜南の島から〜』（NHK総合）で再共演後に交際へ発展し、2013年に結婚。同年に長男も誕生している中尾明慶さんと仲里依紗さん夫婦が2位でした。今年で結婚12年目を迎える2人は、夫婦としても多くのCMやイベントで共演し、最近では「Uber Eats」CMシリーズでの夫婦のコミカルな演技が人気を集めています。
SNSではたびたび夫婦ツーショットを披露するほか、それぞれのYouTubeチャンネルで夫婦のコラボ動画などを投稿し、プライベートトークを披露するなど、仲良し夫婦として知られています。
回答者からは、「とっても楽しそうな2人の雰囲気が見てて羨ましい。お互いが助け合って尊重し合って生活してるんだなと感じる」（20代女性／広島県）、「お互い自立していて依存せずに協力しながらやりたい事をやっていて、成功しているから」（50代男性／千葉県）、「友達のように楽しく過ごしていそうだから」（30代女性／茨城県）、「喧嘩もよくするみたいですけど、1番自然体な夫婦なので」（50代女性／埼玉県）などの声がありました。
1位は、ドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系）での共演をきっかけに2001年に結婚した、反町隆史さんと松嶋菜々子さん夫婦。2023年に資生堂メンのCMで夫婦初共演を果たし、2025年夏にも同ブランドの「SHISEIDO MEN 新アルティミューン」で再共演。夫婦の自然なやりとりがSNSでも反響を呼びました。
今年で結婚24年目ですが、2人の娘の育児も夫婦で協力し合い、美しく年齢を重ね、互いの仕事を支え合っている様子が羨望の的です。
回答者からは、「年齢を重ねてもこんな夫婦でいたい理想のモデル夫婦だから」（30代女性／神奈川県）、「お互い思い合っている感じが心地良さそうでうらやましい」（20代女性／高知県）、「ダントツです。笑顔が素敵で、この2人の子供に生まれたいです！」（30代女性／埼玉県）、「互いが互いをしっかり支え合ってカッコいいから」（30代女性／宮城県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部では、2025年9月3〜4日の期間、全国10〜70代の男女287人を対象に、「俳優の芸能人夫婦」に関するアンケートを実施しました。その中から、「理想の夫婦像だ」と思う「芸能人夫婦」ランキングの結果をご紹介します。
2位：中尾明慶×仲里依紗／41票
映画『時をかける少女』で初共演、テレビドラマ『つるかめ助産院〜南の島から〜』（NHK総合）で再共演後に交際へ発展し、2013年に結婚。同年に長男も誕生している中尾明慶さんと仲里依紗さん夫婦が2位でした。今年で結婚12年目を迎える2人は、夫婦としても多くのCMやイベントで共演し、最近では「Uber Eats」CMシリーズでの夫婦のコミカルな演技が人気を集めています。
SNSではたびたび夫婦ツーショットを披露するほか、それぞれのYouTubeチャンネルで夫婦のコラボ動画などを投稿し、プライベートトークを披露するなど、仲良し夫婦として知られています。
回答者からは、「とっても楽しそうな2人の雰囲気が見てて羨ましい。お互いが助け合って尊重し合って生活してるんだなと感じる」（20代女性／広島県）、「お互い自立していて依存せずに協力しながらやりたい事をやっていて、成功しているから」（50代男性／千葉県）、「友達のように楽しく過ごしていそうだから」（30代女性／茨城県）、「喧嘩もよくするみたいですけど、1番自然体な夫婦なので」（50代女性／埼玉県）などの声がありました。
1位：反町隆史×松嶋菜々子／89票
1位は、ドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系）での共演をきっかけに2001年に結婚した、反町隆史さんと松嶋菜々子さん夫婦。2023年に資生堂メンのCMで夫婦初共演を果たし、2025年夏にも同ブランドの「SHISEIDO MEN 新アルティミューン」で再共演。夫婦の自然なやりとりがSNSでも反響を呼びました。
今年で結婚24年目ですが、2人の娘の育児も夫婦で協力し合い、美しく年齢を重ね、互いの仕事を支え合っている様子が羨望の的です。
回答者からは、「年齢を重ねてもこんな夫婦でいたい理想のモデル夫婦だから」（30代女性／神奈川県）、「お互い思い合っている感じが心地良さそうでうらやましい」（20代女性／高知県）、「ダントツです。笑顔が素敵で、この2人の子供に生まれたいです！」（30代女性／埼玉県）、「互いが互いをしっかり支え合ってカッコいいから」（30代女性／宮城県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)