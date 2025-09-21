「GMARCHの中で最も知名度が高いと思う大学」ランキング！ 2位「明治大学」、1位は？【2025年調査】
学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の頭文字をとった有名私立大学群であるGMARCH。最も多くの人に知られている大学はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜8日の期間、全国10〜70代の男女289人を対象に、「GMARCH」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「GMARCHの中で最も知名度が高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「いちばん伝統がありOB・OGも多いから」（50代男性／東京都）、「伝統的に六大学やラグビーの強豪で有名だから」（60代男性／山口県）、「東京六大学としても知名度があるから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「駅伝の活躍で有名だから」（40代男性／東京都）、「女子アナや芸能人、野球選手などが多い。また、大企業への就職も多い」（30代男性／埼玉県）、「おしゃれなブランド力や駅伝での活躍ぶりが人気になっている」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
2位：明治大学／94票日本の私立大学の中でも長い歴史をもち、2021年には創立140周年を迎えた明治大学。箱根駅伝をはじめとするスポーツでの活躍や、著名な文化人・芸能人を多数輩出してきた実績でも知られています。全国的に高い知名度とブランド力を誇り、進学先としても大きな安心感があります。
回答者からは「いちばん伝統がありOB・OGも多いから」（50代男性／東京都）、「伝統的に六大学やラグビーの強豪で有名だから」（60代男性／山口県）、「東京六大学としても知名度があるから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：青山学院大学／151票表参道や渋谷に隣接する青山キャンパスが有名な青山学院大学。箱根駅伝の活躍や多彩なメディア出演、著名な文化人・芸能人の卒業生も多く、テレビや雑誌などで取り上げられる機会が多いため、若者を中心に全国的な知名度を誇ります。
回答者からは「駅伝の活躍で有名だから」（40代男性／東京都）、「女子アナや芸能人、野球選手などが多い。また、大企業への就職も多い」（30代男性／埼玉県）、「おしゃれなブランド力や駅伝での活躍ぶりが人気になっている」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
