本田圭佑のEDO ALL UNITED、関東リーグ2部で優勝！「あとはJFLの結果を待つのみ」

かつて日本代表の主軸として活躍した本田圭佑。

39歳になった現在は現役を続けつつ、様々な活動を展開している。

2020年には自ら発起人となり、EDO ALL UNITEDというサッカークラブを創設。

EDOは、昨シーズンの関東社会人サッカー大会で2位となり、今シーズンは関東リーグ2部（J6相当）へ昇格した。

そして、EDOは20日に行われたCOEDO KAWAGOE F.C.との関東リーグ2部第17節に2-1で勝利。最終節を残して優勝を決めた。

本田は「Edo All United 優勝おめでとう。選手、監督、スタッフ、スポンサー、関係者の皆さんも、本当におめでとうございます！あとはJFLの結果を待つのみ」とXに投稿。

また、EDOの公式SNSもこのようなメッセージを投稿している。

「本日の試合結果をもって、関東2部の優勝が決まりました！

クラブは組織であり、人格や感情を持つものではありません。しかし、今日は、これまでクラブを応援・支援してくださった全ての皆さまお一人お一人に、この場を借りて、大きな大きな『ありがとう』の気持ちを伝えたいです。応援、本当に、ありがとうございました！

詳細は割愛しますが、JFLに所属している関東のクラブさんの動向などもあり、関東1部の昇格は確約されていません。ただ、昇格に最も近い位置にはいます」

これぞ世界トップ！本田圭佑の「最強の同僚ベストイレブン」

日本フットボールリーグ（JFL）への昇格クラブ、またはJFLからの降格クラブが出た場合には、EDOの1部昇格に影響が及ぶ可能性があるようだ。