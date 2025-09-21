● ホワイトソックス 3−7 パドレス ○

＜現地時間9月20日 レート・フィールド＞

サンディエゴ・パドレスがホワイトソックスとの敵地カード2戦目に逆転勝利。先発登板したダルビッシュ有投手（39）は5回途中2失点という投球で勝敗付かなかった。

雨の降る敵地マウンドに上がったダルビッシュは初回、先頭打者メイドロスを三ゴロ、2番ティールを見逃し三振とテンポよく二死を奪うも、3番モンゴメリーに右前安打。続く4番バルガスに左中間突破の適時二塁打を浴び、1点先制を許す立ち上がりとなった。

2回表にジャクソン・メリルが15号ソロを放ってすぐさま同点に追い付き、ダルビッシュはその裏を三者凡退。しかし、打者2巡目を迎えた3回裏にも1番メイドロスに右前安打、2番ティールに右中間を破る適時二塁打と再び連打を許し、2点目を失った。

1点ビハインドの5回裏、先頭打者の安打と送りバントで得点圏に走者を背負い、1番メイドロスを見逃し三振に仕留めたところで降板。後を受けた左腕エイドリアン・モレホンが火消しリリーフを果たし、この回を無失点で切り抜けた。

パドレスは直後の6回表、一死三塁の好機からマニー・マチャドが同点の適時打を運び、ダルビッシュの黒星を帳消しに。さらに、二死満塁からライアン・オハーンが走者一掃の適時二塁打を放って3点を勝ち越した。6回裏からブルペン4投手による盤石の継投で逃げ切り、連敗を「2」でストップ。試合終了時点で地区首位ドジャースとの差を3.5ゲームとしている。

この試合のダルビッシュは4回2/3、78球を投げて6被安打、無四球、4奪三振、2失点という投球。今季14戦目を終えて成績は4勝5敗、防御率5.51となっている。