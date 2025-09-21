タンス預金に紛れ込んでいた「2000円札」。銀行に預けたら引き出すときに「1000円札」で戻ってきてしまう？

2000円札発行の経緯と現在の流通状況について

2000円札は、2000年（平成12年）に発行された紙幣です。発行の背景には二つの大きな理由が考えられます。一つは、西暦2000年という節目を記念するため、もう一つは同年に沖縄県で開催された九州・沖縄サミットを記念するためです。

紙幣のデザインも特徴的で、表面には沖縄の守礼門、裏面には紫式部と源氏物語絵巻が描かれています。従来の1000円、5000円、1万円札とは異なる額面として注目を集め、発行当初はニュースなどで取り上げられて話題になったことを覚えている人もいるでしょう。



銀行やATMで2000円札は使える？

2000円札は、銀行窓口やATMにおいてほかの紙幣と同じように問題なく入金できるようです。日本銀行では、現在発行されている銀行券として1万円札、5000円札、1000円札とあわせて2000円札も有効であることを明記しています。

そのため、銀行窓口やATMでの入金だけでなく、店舗での支払いにも問題なく利用できるでしょう。ただし、ATMで2000円札の出金を希望する場合には注意が必要です。

都市銀行を始めとした各銀行の公式サイトに、2000円の出金に関する明確な記載はほとんどないようです。例えば2000円をATMで出金する際は日常生活で見る機会の多い1000円で出金されて、2000円札がそのまま出てくる可能性は低いと考えられます。

日本銀行が独立行政法人国立印刷局に発注する銀行券発注高をみてみると、2000円札は2000年（平成12年度）の7億7000万枚、2003年（平成15年度）の1億1000万枚以降発注されていないようです。

1万円、5000円、1000円などの紙幣は毎年発注されている一方で、2000円札は発注高が圧倒的に少ないため、ほかの紙幣と比べて見かける機会が少ないと考えられます。



2000円札の価値は今後上がる？

ほかの銀行券に比べて流通量の少ない2000円札ですが、今後市場価値が大幅に上がる可能性は低いと考えられます。理由は大きくわけて二つです。

一つ目は2000円札は現在も有効な銀行券であるためです。二つ目は、2000円札のデザインとなった守礼門のある沖縄県では、2025年4月時点で全国と比べて4倍近い2000円札が流通しているため、決してめずらしいお札とはいえないためです。

ただし、次のような特徴の2000円札は価値が高くなる可能性があるようです。

・記番号のすべての数字がぞろ目：「1」や「999999」などの最初や最後の番号

・記番号がサンドイッチ番号：「123321」などの中心をはさんで左右対称になっている番号

・製造過程で生じるエラーのあるお札：印刷が二重になっていたり、一部が欠けたりしているもの

・JL券：記番号の最初と最後が「J」と「L」のお札

・記番号の最初と最後がA

お手元に2000円札を持っている人は、こうした特徴に該当しないか一度確認してみましょう。



2000円札はATMで入金はできるが引き出しは難しい

2000円札は、2000年の記念紙幣として発行された正規の日本銀行券です。銀行窓口やATMでは問題なく入金できますが、出金時に同じ2000円札で戻ってくることはほとんどなく、多くの場合は1000円札に替わると考えられます。

現状では大きなプレミア価値はないものの、希少価値の特徴に該当する紙幣がある場合や、記念性を考えれば手元に残しておくのもいいでしょう。手元にある2000円札を使うか、記念に取っておくかは持ち主の考え方次第です。2000円札をどう扱うかは、実用性と記念性のどちらを重視するかで判断するといいでしょう。



