¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Î¸µµÁÍýÊì¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÊÂ¾¿Í¤òÁàºî¤¹¤ë¿Í¡Ë¡×
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Î¸µµÁÍý¤ÎÊì¤Ç¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤Î¸µºÊ¥×¥ê¥·¥é¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤ò¡Ö¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤À¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤È¤ÎÀÀ¸³è¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË½Ïª¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥µ¥ó¤¬£²£°Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥×¥ê¥·¥é¤Ï£²£³ÆüÈ¯Çä¤Î²ó¸ÜÏ¿¡Ö¥½¥Õ¥È¥ê¡¼¡¢¥¢¥º¡¦¥¢¥¤¡¦¥ê¡¼¥Ö¡¦¥æ¡¼¡§¥é¥¤¥Õ¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡Ê¤½¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤òµî¤ë»þ¡§¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¡Ë¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì¼¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤Î´ñÌ¯¤ÇÃ»¤¤·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤ò¡Ö¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢Ì¼¤Î¤³¤È¤òà¥×¥ì¥¹¥ê¡¼á¤È¤¤¤¦²ÈÌ¾¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤òÉÔÅö¤ÊÊýË¡¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢»ÙÇÛ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Áàºî¤¹¤ë¿ÍÊª¤ò»Ø¤¹¿´Íý³Ø¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡¥×¥ê¥·¥é¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£±£¹£¹£´Ç¯¤Ë¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¤È·ëº§¤¹¤ë¡×¤ÈÊì¤ËÅÅÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿»þ¡¢¡Ö¤¾¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¤½¤Î·ëº§¤ËØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ü¤Î¿ñ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢à¥×¥ì¥¹¥ê¡¼°ìÂ²á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡×¡£
¡¡¥×¥ê¥·¥é¤Ï¡¢Åö»þ»ùÆ¸µÔÂÔ¤Î¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÎÉ¤¤ÀëÅÁ¡×¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¼«¿È¤ÏÅö»þ¡¢ÍÆµ¿¤ò·ã¤·¤¯ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¥×¥ê¥·¥é¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤ÎÌµ¼Â¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¢®¢®¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤¬»ùÆ¸µÔÂÔ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎºÇÃæ¤Ë¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤ØÀÜ¿¨¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤â¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤¬µ¤¤Å¤¯¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢Èà½÷¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤µ¤Ï¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Î²¾ÌÌ¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥×¥ê¥·¥é¤Ï¡¢¼«¿È¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤ò¡Ö´ñÌ¯¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤¬¿·¤·¤¤µÁÊì¤òÅ°ÄìÅª¤ËÈò¤±¡¢²ÈÂ²¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤âÂç¿Í¤è¤ê»Ò¶¡¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤ò¹¥¤ó¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¼¤Ï¥×¥ê¥·¥é¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬»Ò¶¡¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤¬¡¢¥×¥ê¥·¥é¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÈà¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ê¥·¥é¤Ï¡¢Ì¼¤ËÉÔ²÷¤Ê¼ÁÌä¤âÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¡Ö£²¿Í¤¬ÆùÂÎ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢»ä¤â³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡£¤¹¤ë¤È¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬·ëº§¤«¤é£²Ç¯Â¤é¤º¤ÇÎ¥º§¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿»þ¡¢¥×¥ê¥·¥é¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤¬°ÂÅÈ¤Î¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¡¢£²ÈÖÌÜ¤ÎºÊ¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥í¥¦¤È¤Î´Ö¤Ë¥×¥ê¥ó¥¹¡Ê£²£¸¡Ë¤È¥Ñ¥ê¥¹¡Ê£²£·¡Ë¤È¤¤¤¦£²¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂåÍýÊì¤È¤Î´Ö¤Ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡Ê£²£³¡Ë¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥µ¡¦¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤ËÄ²ÊÄºÉ¤Î¤¿¤á£µ£´ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¡¢£µ£°ºÐ¤ÇÌôÊª¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¢®